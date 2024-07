Así llega Francia contra España: de la ineficacia de Mbappé a las 16 paradas de Mike Maignan

Este martes 9 de julio, la selección española se enfrentará en semifinales contra Francia en Múnich (sur de Alemania) en la primera de las semifinales de la máxima competición de selecciones de fútbol de Europa. Será un encuentro clave para el futuro de la Roja en la Eurocopa. De la ineficacia en ataque de Kylian Mbappé, el único goleador, de penalti ante Polonia, Marcus Thuram o Randal Kolo Muani, y del apagón de Antoine Griezmann, lejos de su mejor versión, a la firmeza defensiva de los centrales William Saliba y Dayot Upamecano y del lateral Jules Koundé o las paradas de Mike Maignan, indispensable para el pase a semifinales, así llega Francia al duelo contra España:

PORTEROS DE LA SELECCIÓN FRANCESA

Estos son los porteros de la selección francesa.

1. Brice Samba

(30 años/Lens/0 partidos en la Eurocopa 2024).

Internacional en tres partidos con la selección francesa, no ha jugado aún en esta Eurocopa.

16. Mike Maignan

(29 años/Milán/5 partidos, 480 minutos, 16 paradas y 1 gol en contra Eurocopa 2024).

Es el soporte de Francia. El portero que ha contrarrestado la falta de eficacia arriba del conjunto de Didier Deschamps. Sin él, su equipo probablemente no habría alcanzado las semifinales, oportuno y puntual en cada encuentro, con 16 paradas, con un único gol en contra, de penalti de Robert Lewandowski al segundo intento. En su registro de goles esperados en contra, sale vencedor con más tres tantos evitados. Una referencia.

23. Alphonse Areola

(31 años/West Ham/0 minutos en la Eurocopa).

Sin participación en el torneo.

DEFENSAS

Estos son los defensas de la selección francesa.

2. Benjamin Pavard

(28 años/Inter de Milán/0 minutos en la Eurocopa 2024)

Ya más central que lateral, internacional en 54 ocasiones, titular en el Mundial 2018 de Rusia en el que se proclamó campeona del mundo la selección francesa, aún no ha sido empleado por Didier Deschamps en esta Eurocopa. Suplente y sin minutos.

3. Ferland Mendy

(29 años/Real Madrid/0 minutos en la Eurocopa 2024)

Campeón de Europa con el Real Madrid, ha sido reserva en todos los encuentros, con el lateral izquierdo más que indiscutible para Theo Hernández. Internacional en diez ocasiones aguarda su debut en una Eurocopa y en una gran competición con su equipo nacional.

4. Dayot Upamecano

(25 años/Bayern Múnich/5 partidos, 480 minutos y 27 recuperaciones en la Eurocopa 2024)

Pese a su irregularidad en el Bayern Múnich, en la selección francesa es uno de los hombres de confianza en la defensa para Didier Deschamps, no sólo en esta Eurocopa, en la que lo ha jugado todo desde el principio y al completo, sino desde tiempo atrás. Upamecano ha respondido en Alemania 2024, como todo su conjunto en su firme estructura defensiva.

5. Jules Koundé

(25 años/Barcelona/5 partidos, 480 minutos y 56,3 kilómetros en la Eurocopa 2024)

El mejor jugador del partido contra Bélgica, cuando no sólo anuló a Doku, sino que lo sobrepasó cuando se fue hacia arriba, está en plena forma en la Eurocopa 2024. Es su mejor momento. Ha recuperado 34 balones y ha corrido más que nadie en Francia, con 56,3 kilómetros. Lo ha jugado todo. Nico Williams tiene un duro desafío este martes.

17. Wiliam Saliba

(23 años/Arsenal/5 partidos, 480 minutos y 96,4 de precisión en el pase en la Eurocopa 2024)

A sus 23 años, con 1,92 metros de altura, con un sentido del ejercicio defensivo notable, con buena salida de balón, certero en el cruce y la anticipación, su titularidad es una de las únicas sorpresas casi de esta Francia en la Eurocopa 2024. No esperaba ni ser titular, ni mucho menos tan indiscutible -lo ha jugado todo-, por más que Deschamps ya le había dado recorrido en los encuentros previos. La falta de ritmo de Konaté aceleró el proceso.

21. Jonathan Clauss

(31 años/Marsella/0 minutos en la Eurocopa 2024)

Empleado en la fase de clasificación, internacional en trece encuentros con los 'bleus', el lateral derecho del Marsella aún espera su ocasión en Alemania 2024.

22. Theo Hernández

(26 años/Milan/5 partidos, 480 minutos y 35,71 kilómetros por hora en la Eurocopa 2024)

Es el segundo jugador más rápido de Francia, con una carrera de 35,71 kilómetros por hora en el torneo, sólo superado por Kylian Mbappé, con el que forman una pareja imparable cuando conectan a toda velocidad por la banda izquierda de Francia. No lo han hecho en esta Eurocopa con la constancia que necesita su equipo, por la falta de precisión del lateral del Milan por momentos. Su fuerza ofensiva también es su laguna defensiva, cuando deja espacio detrás de su espalda, como le ocurrió ante Bélgica con Yannick Carrasco. Su duelo contra Lamine Yamal lo advierte. Al español, también, a la hora del regreso hacia atrás.

24. Ibrahima Konaté

(25 años/Liverpool/0 minutos en la Eurocopa 2024)

El central del Liverpool no ha llegado en un buen momento a Alemania 2024. Su falta de ritmo, reconocida por él mismo, cuando aterrizó en la concentración de Clairefontaine lo ha relegado del once titular al que habría apuntado sin ese hándicap. Una lesión en abril lo mermó en ese sentido, fuera hasta el pasado 5 de junio, hasta un amistoso ya de preparación para la Eurocopa, en el que jugó de inicio. No ha tenido minutos aún en el torneo. En el Mundial de Qatar 2022, en contraste, disputó cuatro duelos.

CENTROCAMPISTAS:

Estos son los jugadores del centro del campo de la selección francesa.

6. Eduardo Camavinga

(21 años/Real Madrid/3 partidos, 138 minutos, 66 pases y un 86 por ciento de precisión en la Eurocopa 2024).

Después de haber jugado nada más 48 minutos en dos partidos en los primeros cuatro encuentros, consciente de su rol de suplente en el torneo, irrumpió en la titularidad en los cuartos de final contra Portugal por la sanción de Adrien Rabiot. La vuelta al centro del campo del jugador del Juventus, previsiblemente, apartará de nuevo del once a Camavinga, que conectó un tiro al poste en el último duelo. En el desarrollo del choque tendrá minutos.

7. Antoine Griezmann

(33 años/Atlético de Madrid/5 partidos, 365 minutos y 0 goles y 0 asistencias en la Eurocopa 2024)

Goleador tan solo en dos de los últimos 32 partidos de Francia, Griezmann está por debajo de las expectativas en la Eurocopa 2024, pero es una pieza que considera esencial Deschamps. Lo relegó a la suplencia ante Polonia, pero su titularidad parece indiscutible. Ha cambiado incluso el sistema en el último choque ante Portugal para incluirlo. Ha jugado de todo. En el medio, en la derecha, de media punta y de delantero. Sin goles en 12 remates ni asistencias en sus 147 pases completados. Francia anhela su versión de jugador total.

8. Aurelien Tchouameni

(24 años/Real Madrid/4 partidos, 381 minutos, 44,86 kilómetros y 12 remates en la Eurocopa 2024)

Deschamps lo esperó. Es fijo para él. Fundamental como medio centro más puro de todos en Francia. Lesionado con el Real Madrid, fuera de la final de la Liga de Campeones, al segundo encuentro de la Eurocopa ya estaba disponible. Ha sido titular en todos los duelos desde entonces, como un seguro de vida para su equipo en la contención, pero también como uno de los jugadores con más remates, 12, en ataque. Sólo lo rebasa Mbappé.

13. N'Golo Kanté

(33 años/Al Ittihad/5 partidos, 451 minutos y 56,03 kilómetros en la Eurocopa 2024)

Recuperador de veinte balones, reencontrado con la selección francesa tras el Mundial 2024, elogiado por todos sus compañeros, es un futbolista omnipresente en el medio campo, tremendo en la recuperación, atrevido en la proyección, inteligente en el repliegue y uno de los destacados de Francia. Fue el mejor jugador del encuentro tanto en el triunfo por 0-1 contra Austria como en el 0-0 con Países Bajos. Es un titular muy fiable.

14. Adrien Rabiot

(29 años/Juventus/4 partidos, 312 minutos y 92,5 de precisión en la Eurocopa 2024)

El centrocampista del Juventus, con el que ha terminado contrato, a la espera de la negociación para renovarlo, es otro titular indudable en el medio campo de Francia. Sancionado por ciclo de dos tarjetas amarillas frente a Portugal, retorna ahora la titularidad frente a España como un hombre clave, del que, sin embargo, aún también se espera más. Cuando Deschamps lo cambió ante Polonia, el medio campo galo se desplomó. Lo necesita.

18. Warren Zaire Emery

(18 años/París Saint Germain/0 minutos en la Eurocopa 2024)

El más joven de la lista de Francia, con tan solo 18 años, es una realidad ya incuestionable con el París Saint Germain, pero su recorrido va a otra velocidad con Francia. Jugó un encuentro en la fase de clasificación, con 20 minutos, y aún no ha debutado en la Eurocopa 2024, reserva y sin sitio hasta ahora en el esquema de Deschamps. Cuestión de tiempo.

19. Yousouff Fofana Youssouf

(25 años/Mónaco/3 partidos, 40 minutos y 0 titularidades)

La tercera opción en el centro del campo, después de los tres habtitales titulares y Camavinga, su volumen de juego le gusta al cuerpo técnico. También su elección en el pase. Sólo ha jugado 40 minutos en esta Eurocopa, siempre en el tramo final de los encuentros. Será suplente y un recurso desde el banquillo contra España.

DELANTEROS DE FRANCIA

Estos son los delanteros de la selección francesa.

9. Olivier Giroud Olivier

(37 años/Milan/3 partidos, 45 minutos y 2 remates en la Eurocopa 2024)

A sus 37 años, es la última Eurocopa y el último servicio a la selección del máximo goleador de todos los tiempos del equipo francés, con 57 tantos en 136 encuentros. En esta Eurocopa, suplente, fuera de las opciones principales cuando mueve su ataque Deschamps (ha empleado hasta cinco jugadores de inicio en diferentes onces, ninguna de ellos con él), ha jugado 45 minutos a lo largo de tres choques, con dos remates y ningún gol.

10. Kylian Mbappé

(25 años/Real Madrid/4 partidos, 374 minutos, 20 remates y 1 gol de penalti en la Eurocopa 2024)

Es el líder, el capitán, el mejor jugador, la estrella de Francia, pero no está en su mejor momento. La Eurocopa 2024, por ahora, es esquiva para él, con una máscara que le incomoda en cada lance (por la fractura de nariz sufrida en la primera jornada ante Austria) y dentro del mismo laberinto de ineficacia que afecta a Francia en el ataque, con 20 remates y tan solo un gol de penalti del delantero del Real Madrid hasta ahora. Pero con la certeza de que resurgirá en cualquier instante. Avisada está España. Necesitada está Francia.

11. Ousmane Dembele

(27 años/París Saint Germain/4 partidos, 285 minutos y 8 tiros en la Eurocopa 2024)

Insustancial en los tres primeros choques, relegado al banquillo en los dos últimos, su irrupción desde la suplencia en los cuartos de final contra Portugal han supuesto un despertar en el extremo derecho del París Saint Germain, cuyas cualidades invitan al desborde, por velocidad y agilidad. Le falta la decisión final. Ha rematado ocho veces, no ha marcado ningún gol y llega reforzado ante España, con la incógnita de su titularidad.

12. Randal Kolo Muani

(25 años/París Saint Germain/4 partidos, 137 minutos y 2 remates en la Eurocopa 2024)

Con tan solo cuatro goles en veinte partidos con Francia, Kolo Muani fue la última elección para el once de Deschamps, ante Portugal para rebuscar el gol. No lo encontró tampoco el delantero, con apenas dos remates, pero con el mérito de provocar el gol en propia puerta que clasificó a Francia en los octavos de final ante Bélgica a última hora. Su tiro iba fuera, hasta que rebotó decisivamente en Vertonghen.

15. Marcus Thuram

(26 años/Inter de Milán/4 partidos, 261 minutos, 12 remates y 0 goles en la Eurocopa 2024)

Reubicado en la delantera, la Eurocopa tampoco es su torneo. Ha rematado doce veces, ninguna ha sido gol. Y sólo dos han ido con destino entre los tres palos. Su inicio como titular indudable ha perdido peso con el paso de los encuentros. Ya no jugó ante Polonia, recuperó el sitio frente a Bélgica y entró en el minuto 86 en cuartos. Ha marcado dos goles en 23 choques como internacional con Francia.

20. Kingsley Coman

(28 años/Bayern Múnich/1 partidos, 15 minutos y 33 kilómetros por hora en la Eurocopa 2024).

Entre una faringoamigdalitis al inicio del torneo y unas molestias musculares después, apenas ha aparecido en esta Eurocopa el extremo del Bayern Múnich, limitado a un cuarto de hora de juego en el encuentro contra Países Bajos. No ha jugado más. Ya encadena tres partidos seguidos sin minutos, ante Polonia, Bélgica y Portugal.

25. Bradley Barcola

(21 años/París Saint Germain/2 partidos, 76 minutos y 2 remates en la Eurocopa 2024)

De repente titular contra Polonia, cuando falló una clara ocasión y disputó una hora de partido, reapareció de nuevo en la prórroga ante Portugal cuando fue reemplazado Mbappé. Un recurso.