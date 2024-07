Espectáculo de sacrificio, esfuerzo y entrega en la 2KV Collarada de Villanúa

La 2KV Collarada de Villanúa volvió a cumplir este domingo el ritual del esfuerzo, la entrega, el dolor y la alegría en una jornada en la que el tiempo fue un aliado imprevisto para la práctica deportiva. Las tormentas de las últimas horas, las previsiones de frío y la existencia de zonas de nieve cerca de la cima no fueron finalmente la amenaza que se presumía. Fue una jornada ideal en el escenario perfecto. En Collarada convivían los restos de un invierno que todavía se resiste a claudicar. Este domingo lo constataron los cerca de 150 corredores que tomaron la salida en alguna de las dos carreras distintas: la 'Puyar y Baxar' y la 'Puyar No Más'.

'Puyar y Baxar'

Jokin Arretxea, en categoría masculina, y Meritxell Bonet, en femenina, lograron el primero puesto absoluto de la 'Puyar y Baxar', la joya de la corona de Villanúa, el único doble-Km vertical (2 KV) de subida y bajada del país y uno de los cinco únicos de Europa. En categoría masculina fue una lucha a cara de perro entre cuatro corredores, que se repartieron el dominio en diferentes momentos de la prueba. Subiendo fueron Hugo Fenoll y Luis Alberto Hernando, que ostenta el récord de la prueba con un crono de 2:04:50, quienes impusieron un ritmo infernal que ningún rival pudo seguir.

Sacaron más de 4 minutos en la cima a Jokin Arretxea y Álvaro Jiménez, sus inmediatos perseguidores a una distancia que parecía un mundo. Pero en el descenso la historia fue otra y Arretxea y Jiménez, desbocados y muy motivados, se lanzaron a tumba abierta y a mitad de descenso lograron adelantar a los dos primeros. Fue finalmente el vasco el que llegó primero a la línea de meta exhausto, dolorido pero exultante, con un crono de 2:14:11. Segundo fue Álvaro Jiménez con 2:15:16 y tercero el jaqués Luis Alberto Hernando con un tiempo de 2:16:18.

En categoría femenina, la catalana Meritxell Bonet venció con autoridad con un tiempo de 3:31:54, seguida por Diana Villas a casi 50 minutos; 4:23:00 y Silvia Guillén con un crono de 4:53:45. Fue en el descenso vertiginoso cuando pudo despegarse definitivamente de sus dos principales rivales, que hasta la cima de Collarada se mantuvieron relativamente cerca. En la meta, Bonet señaló que la 2KV 'Puyar y Baxar' le había resultado “una carrera espectacular. La parte de arriba fue dura pero muy disfrutada, y luego el tramo final se me hizo especialmente difícil porque tenía las piernas muy cansadas y ya no tiraban tanto”.

'Puyar No Más'

En el doble kilómetro vertical solo de subida (Puyar No Más), el triunfo en categoría masculina absoluta fue para Aritz Unamuno con un tiempo de 1:29:16. Segundo fue Oier Etxeberría con 1:37:04 y tercero Wilfrid Jumere con un crono de 1:37:56. Fue una carrera explosiva e intensa, marcada por el fuerte ritmo impuesto desde el primer momento por el que finalmente sería ganador en la cima de Collarada. Unamuno reconoció en la meta que se había encontrado “muy bien desde el principio, me he quedado solo muy pronto y he podido aguantar el ritmo hasta la meta del Kilómtero Vertical y desde ahí he podido dosificar hasta la cima de Collarada”.

En categoría absoluta femenina, la victoria fue para Leticia Bullido, que paró el tiempo en 1:51:27, seguida por Verónica Sánchez Romero, que logró el primer puesto en la categoría de veteranos femenina, con un tiempo de 1:53:51. Tercera fue María Ordoñez con un crono de 1:59:03. En la línea de meta, Bullido señaló que la carrera “ha estado muy bien, yo tenía muchas ganas de correr en Collarada porque siempre en elpasado me surgió algo que me impidió participar. Es una prueba que tiene de todo, zonas de correr, las pedreras que te echan atrás… Una maravilla”, zanjó la ganadora.