Dani Jiménez, en su presentación: "En menos de un día llegamos a un acuerdo"

El Alcoraz acogió la primera presentación de los nuevos fichajes de cara a la temporada 2024-25. Fue la del meta de Dani Jiménez, que regresa a la SD Huesca nueve temporadas después, y se mantendrá vinculado al club durante los siguientes tres cursos. En el mismo acto, Ángel Martín González subrayó que se trata de "un fichaje muy ilusionante. Era el portero que queríamos, que nos hace felices y que seguro nos va a ayudar muchísimo durante la próxima temporada".

En el anuncio, el portero sevillano aseguró que "el director deportivo ha hecho que ya me sienta como uno más dentro del equipo". Seguidamente, no escondió sus ganas de "poder disfrutar de la afición de El Alcoraz y poder rendir a tope pero, como digo, máximo agradecimiento por estar aquí de nuevo". En referencia a su aportación, el que ya fuera cancerbero de la SD Huesca en la temporada 2014-15 expuso que llega para "aportar trabajo y ambición. También tengo experiencia, que es un valor cuantioso, y, sobre todo, vengo para ayudar y hacer mejor al equipo".

Otro de los asuntos que mencionó el nuevo guardameta azulgrana fue su integración en Huesca: "Ya he visto que las instalaciones de El Alcoraz se han remodelado, y la construcción de la Base Aragonesa muestra una evolución evidente en el club. He tenido tiempo para darme un par de vueltecillas por Huesca, y he visto que la ciudad también ha cambiado para bien. Todas esas cosas hacen que me instale más fácilmente con mi mujer y mis hijos", apuntó el sevillano.

En referencia a su salida del Leganés, conjunto con el que se proclamó campeón de la última Liga, advirtió marcharse "orgulloso de haber formado parte de un gran equipo y de haber sido partícipe del ascenso. Salgo de un gran club y vengo a otro gran club". Además, reconoció que "a pesar de la edad, la idea es seguir sumando y aportar toda mi experiencia, capacidad y conocimiento para ayudar al grupo en todo lo que pueda".

En apenas un día, acuerdo cerrado

Las negociaciones entre el club azulgrana y el meta andaluz no se alargaron demasiado en el tiempo. Según Ángel Martín González, "desde el minuto uno teníamos claro a por quién queríamos ir. El mayor problema que nos encontrábamos era si el Leganés iba retenerle o no, porque lo que sí sabíamos era que estaban muy contentos con él. Esa era nuestra única duda, pero desde el principio quisimos ficharle y fuimos claros con él". Seguidamente, tomó la palabra el de Lebrija para pronunciarse acerca del acuerdo al que llegó con la SD Huesca: "Antes de que me llamara Ángel, también estuve hablando con Adrián Mallén (preparador de porteros), con el que no he perdido el contacto en estos nueve años, y me aseguró que había un gran interés".

De igual modo, Jiménez mantuvo una conversación con su representante y todo fue "muy fluido". Además, el portero desveló que "cuando existe una ilusión que se transmite y que incluso se contagia, todo va rápido". Lo llamativo de la situación es que, cuando se produjo el contacto por parte del Huesca, el futbolista se encontraba de viaje: "Empezaron las negociaciones un día por la tarde y se cerraron al día siguiente por la mañana. No hubo que forzar absolutamente nada, pues el club ya me había transmitido que quería que fuera importante aquí, en Huesca. Es por ello que ambas partes estamos muy ilusionadas y contentas".

En última instancia, Martín González manifestó que "el guardameta llega a Huesca en unas condiciones muy buenas. Es rápido, valiente, correcto con los pies. Ya le conocemos porque estuvo aquí hace unos años, y quiero volver a desearle toda la suerte del mundo y agradecerle la disposición que ha tenido desde el minuto uno para venir con nosotros y competir al máximo, sumar y dejar al club en lo más alto posible", zanjó el director deportivo en la que fue la primera presentación de la temporada.