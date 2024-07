La mitad de la próxima plantilla vestirá la camiseta azulgrana por primera vez

Al margen de las hipotéticas rescisiones de contrato que puedan darse hasta el próximo 1 de septiembre, serán trece los futbolistas de la SD Huesca que, a día de hoy, vuelvan a vestir la azulgrana la próxima campaña: Juan Pérez, Jorge Pulido, Rubén Pulido, Jérémy Blasco, Ignasi Vilarrasa, Miguel Loureiro, Óscar Sielva, Javi Mier, Iker Kortajarena, Hugo Vallejo, Manu Rico, Joaquín Muñoz y Gerard Valentín.

Soko vuelve, Aznar se marcha cedido y Rico, en el aire

La realidad es que el número de trece resulta ser algo aproximado, pues habrá que tener en cuenta las diferentes casuísticas en vistas a la confección de la próxima plantilla. La idea de Antonio Hidalgo es conservar, principalmente, el bloque de futbolistas con los que ya trabajó la pasada temporada. Un grupo de jugadores en el que no se encuentra ninguno de los tres cedidos por el cuadro azulgrana el pasado curso. En primer lugar, Patrick Soko, con contrato hasta 2025. La entidad azulgrana no descarta una nueva salida en calidad de cedido después de no haber disputado ni un minuto con el Huesca en la 2023-24,

El camerunés disputó la pasada campaña en el Ibiza, equipo al que marchó cedido en agosto y con el que estuvo a punto de ascender a Segunda División. Además, el Málaga y el Córdoba, dos recién ascendidos a la categoría de plata, ya se han interesado por el atacante. Otro de los futbolistas azulgranas que salió cedido el pasado curso fue el zaragozano Diego Aznar, que recaló en el Valencia Mestalla (Segunda Federación, Grupo 3) desde enero y hasta final de temporada. En Paterna anotó tres dianas en trece encuentros.

De cara a la próxima campaña, Hidalgo no cuenta en sus planes con el ariete, que jugará cedido en el Sestao River. En el cuadro vasco, equipo del Grupo 1 de Primera Federación, continuará formándose hasta el final de temporada. El tercer y último futbolista que cedió el Huesca el pasado curso fue el oscense Manu Rico, obligado a marcharse por culpa de la falta de oportunidades en el primer equipo.

En el mercado invernal, el mediocentro ingresó en el Ceuta, conjunto que también se ha quedado a las puertas de ascender a Segunda División, pero ya ha regresado a Huesca tras el fin de su cesión. De cara a la planificación del plantel, la SD Huesca no descarta la salida del aragonés a otro club en lo que sería una nueva cesión de cara a la campaña venidera. Tres futbolistas -Patrick Soko, Diego Aznar y Manu Rico- que no apuntan a estar en los planes de Antonio Hidalgo, por lo que la representación de futbolistas azulgranas de la pasada temporada bajaría hasta doce -en caso de que se produjera la salida de Rico-.

Hasta que no se cerrara la salvación hace ya mes y medio, existía otro frente abierto en cuanto a la continuidad de un jugador, cuyo capítulo ya se da por cerrado. Es el de Javi Mier, que, cuando llegó a la SD Huesca el pasado verano, firmó solamente por un año, es decir, hasta el pasado mes de junio. Sin embargo, una cláusula de su contrato permitía prorrogar su vinculación por una temporada más. La voluntad de ambas partes es común, y el ovetense será uno de los trece futbolistas que continuará vistiendo la camiseta azulgrana, al menos, durante una campaña más.

Tras el anuncio oficial de las salidas de Álvaro Fernández, Carlos Gutiérrez, Iván Martos, Juanjo Nieto, Kento Hashimoto, Enzo Lombardo y Rafa Tresaco -que concluían contrato-, y las conclusiones de las cesiones de Elady, Javi Martínez, Obeng, Bolívar y Balboa, serán trece -de momento- los futbolistas que continuarán vistiendo la camiseta azulgrana a partir del 18 de agosto, cuando la SD Huesca visite al Elche en la primera jornada de Liga.