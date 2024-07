Alba Bautista: "Se puede llegar a los Juegos desde un sitio pequeño con ganas, constancia y disciplina"

La utrillense Alba Bautista (2002) se estrenará a lo grande en unos Juegos Olímpicos. La gimnasta representará a España en el concurso individual de rítmica que comenzará el 8 de agosto con la ilusión de subirse a las primeras posiciones y, sobre todo, de mostrar la imparable progresión de los últimos meses, que la ha llevado a quedarse muy cerca de las medallas en el Campeonato de Europa celebrado el pasado mes de mayo en Budapest (Hungría). Junto a la oscense Inés Bergua, capitana de la selección española, quiere devolver a la rítmica española a un lugar de privilegio después de su ausencia en los Juegos de Tokio y de que haya acumulado un oro y dos platas en los 32 años transcurridos desde Barcelona 92.

¿Cómo va ese cosquilleo por su primera participación en unos Juegos Olímpicos?Afronto mi primera presencia en unos Juegos Olímpicos con mucha ilusión y ganas de que llegue el momento y que sea ya. No se hace largo porque durante estas semanas he tenido una concentración y competiciones, como la de este viernes en Zaragoza, pero tengo ganas de que sea la hora de salir al tapiz.

En el pasado Europeo se quedó muy cerca del bronce en el ejercicio de aro y también destacó en pelota y cinta. ¿Sirven estos resultados de termómetro para sus opciones en París?Es verdad que cada competición es un mundo y siempre hay que estar arriba, lo más alto posible. Para ello hay que hacerlo bien. Lo obtenido en Budapest (además de la cuarta posición en aro, la sexta en pelota, la séptima en cinta y la 14ª en la clasificación general tras acceder a la final con la octava mejor marca) es un plus de cara a las competiciones posteriores, me ha dado más motivación con unos mejores resultados.

Además, ha sido campeona de España hace poco. ¿Llega en su mejor momento a los Juegos?Espero que sí, para eso he estado trabajando durante todo este tiempo. Tampoco le voy a engañar: me encontré más cómoda en el Europeo que en el Campeonato de España, y eso que en este último las sensaciones siguieron siendo buenas.

La otra cara de la belleza de la gimnasia rítmica es un ingente sacrificio. En su caso, dejando desde muy pronto Utrillas para marcharse a entrenar a la Comunidad Valenciana.Primero me tuve que ir de Utrillas a Teruel. Empecé en el Club Rítmica Cuencas Mineras y de ahí pasé al Club Gimnasia Rítmica Teruel. Luego lo dejé todo y me fui con mi madre a Vinaroz (Castellón), cerca de donde competía con el Club Mabel Benicarló. De allí a Valencia y después a Madrid. Han sido constantes cambios y siempre a más y mejor. Es un poco lo que he tenido que hacer para llegar a donde estoy ahora.

¿Su dinámica de entrenamientos y competiciones le permite volver a casa a menudo?He tenido la suerte de que mi familia me ha guiado por un buen camino y para mí esto es lo normal. Estoy más que acostumbrada a verlos poco. Me han preparado para ello y es algo que no me ha costado, siempre he sido independiente, una persona de hacer sacrificios, y no todo el mundo lo entiende.

El precio de la perfección se puede contar en horas de entrenamiento.Los entrenamientos han cambiado porque cada año hay que mejorar, no hacemos lo mismo para no quedarnos estancadas en el mismo sitio. Son exigentes según el momento de la temporada. Hay que mantener el nivel y, a la vez, seguir mejorado. Son duros, pero sabemos que está funcionando el trabajo.

Hasta los Juegos, ¿qué hacer para que este mes no se haga tan largo?A veces, cinco minutos con los amigos son suficientes. En Madrid se pueden hacer muchas cosas, y saco tiempo. Somos personas y me viene bien. He tenido una concentración de una semana de duración en Castellón para que no sea todo tan rutinario, luego quedan dos competiciones antes de los Juegos: una de la Liga Iberdrola y una copa en Rumanía.

¿Qué sorpresas prepara para el concurso individual?Puedo decir que voy a cambiar todos los mallots, serán nuevos; nada mas, no puedo cambiar los ejercicios.

Le van a acompañar en sus ejercicios C. Tangana y la Virgen del Pilar. Explíquenoslo.Intento buscar registros que me funcionen y que me hagan disfrutar a mí, al público y a las juezas. Me pareció un ideón utilizar una jota de mi tierra. Luego, la canción de C. Tangana (“Demasiadas mujeres”) tiene un principio brutal, de paso de Semana Santa, con cambios de ritmo y de música que pueden impactar bastante.

Pudo conocer al propio C. Tangana, ¿qué tal con él?En las distancias cortas, súper bien, es un chico encantador. Llevo escuchando reguetón y música urbana toda mi vida y C. Tangana tiene temazos que se han hecho muy virales. Lo conozco desde hace muchos años.

Teruel no tiene aún ninguna medalla olímpica… Puede llegar pronto la primera.Es muy difícil, en la modalidad individual ha mucho nivel y me conformaría con un diploma olímpico.

Usted y la otra representante española en la modalidad individual, Polina Berezina, son uña y carne.Las dos hemos estado trabajando en lo mismo. Nos llevamos muy bien: desayunamos, comemos y cenamos juntas. Quiero que a ella le vaya tan bien como a mí.



España no se clasificó para Tokio y la única medalla olímpica individual es la de Barcelona 1992. Ya toca…Mis primeros recuerdos olímpicos son de Pekín y Londres, y se consiguió una plata de conjuntos en Río 2016. Empecé con mis amigas de toda la vida, y se puede llegar a los Juegos desde un sitio pequeño con ganas, constancia y disciplina. También disfrutando, claro.