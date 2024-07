Mikel Merino: "Se resume en un gol en el minuto 119, pero hay mucho trabajo detrás"

El futbolista internacional español Mikel Merino ha afirmado que el acceso de la selección nacional a semifinales de la Eurocopa masculina, tras batir este viernes por 2-1 al combinado de Alemania, "se resume en un gol en el 119'", marcado además por él con un bonito cabezazo, pero ha matizado que "hay mucho trabajo detrás, colectivo e individual".

"Pues estoy muerto, la verdad. La adrenalina me está pasando factura ahora. Ha sido un momento único. Se resume en un gol en el 119', pero hay mucho trabajo detrás, colectivo e individual", declaró Merino a los micrófonos de RTVE desde la zona mixta del MHPArena de Stuttgart.

"Sobre todo una alegría inmensa por todos mis compañeros que, después de todo el trabajo que estaban haciendo durante todo el partido, que nos empaten en el 90 prácticamente... era un varapalo. Pero, bueno, es un premio a la constancia, al trabajo y creo que nos lo merecemos", comentó el centrocampista de la Real Sociedad.

Además, el jugador 'txuri-urdin' admitió que "era el partido que esperábamos todos". "Es un partido entre, posiblemente, dos de las mejores selecciones del mundo. Esto podía haber sido una final del Mundial o una final de Eurocopa fácilmente, y se ha demostrado", dijo.

"Dos plantillas de una calidad inmensa, cada jugador que salía lo hacía bien. Los que han salido de inicio se han ido muy bien. Y así son los partidos de élite, un toma y daca. Al final se ha demostrado que sabemos sufrir, que tenemos un equipazo y hemos ganado", apostilló.

"Desde luego que algo tiene este estadio, que nos da suerte. Como tú dices, debut en selección y gol ahora", respondió al periodista. "Mi padre también metió en la UEFA aquí. O sea que un estadio especial para nosotros y lo recordaremos siempre", auguró Merino finalmente.

Dani Olmo "En esas últimas jugadas, se va con el corazón"



Dani Olmo ha afirmado que "en esas últimas jugadas, cuando el cuerpo no puede, se va con el corazón" hasta la victoria, lo cual ha logrado la Roja gracias a su 2-1 en la prórroga. "Sobre todo en esas últimas jugadas, cuando el cuerpo no puede, se va con el corazón. Así que vamos a por ello, a disfrutar y a celebrar, pero también con tranquilidad y con calma, que en cuatro o cinco días tenemos las semifinales", declaró Olmo a RTVE desde la zona mixta del MHPArena de Stuttgart, habiendo sido elegido como MVP del encuentro.

"Reventado, reventado la verdad", admitió nada más ser entrevistado. "Pero bueno, es un orgullo. Qué equipazo tenemos, cómo hemos luchado hasta el final. Es increíble, mucha mucha alegría", dijo el mediapunta del RB Leipzig, que en el minuto 8 ante la selección alemana sustituyó al lesionado Pedri González.

"El campeonato de todos, el grupo es lo más importante. Primero de todo, esperamos que lo de Pedri sea solo un golpe porque es un jugador importantísimo para todo el equipo, para este grupo. Así que vamos a seguir, esta victoria es para él, para todos, y vamos a por las 'semis'", comentó Olmo ante los micrófonos de RTVE.

Por último, relató cómo había gestionado el desenlace. "Se me han subido los dos gemelos. Pero bueno, me he visto ahí un poco solo, he intentado hacer un último esfuerzo y he visto a Joselu que venía un poquito desde lejos. Me la he jugado, pero todo por el equipo", concluyó.