De la Fuente: "Voy a morir con estos jugadores, como se que harían ellos conmigo"

Luis de la Fuente, seleccionador español ensalzó la victoria de España ante Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y aseguró este viernes que moriría por sus jugadores porque está seguro de que ellos harían lo mismo por él.

"Yo lo que quiero es que me valoren mis jugadores, ese es el verdadero examen que paso cada día. Y me siento valorado, pero eso es lo que me inquieta. La visión que tengáis desde fuera me da igual. Lo que me preocuparía es ver que no tengo la confianza y el apoyo del vestuario. Siempre me he sentido apoyado por este grupo que se deja la vida. Yo voy a morir con ellos, como se que harían ellos conmigo", declaró en rueda de prensa.

De la Fuente reivindicó su elección de cambiar a Lamine Yamal y Nico Williams, pese a perder verticalidad: "¿Es bueno correr o no?. Se ha demostrado que sin correr se puede ganar también. Necesitábamos correr menos y ser mas contundentes arriba".

"Es momento para poner en valor lo que hemos conseguido y poner en valor este momento histórico. Hay unas bajas seguras para las semifinales, físicamente veremos cómo evolucionados estos días. Pedri ha recibido una entrada fortísima, seguramente podíamos pensar que debería haber sido valorada de otra manera disciplinariamente", añadió.

Pero avisó de que tiene una plantilla larga y confía en todos: "No pondré de excusa si falta menganito o fulanito. Si falta uno juega otro. Estamos preparados para competir a un nivel altísimo".

"El partido está vivo siempre, demanda estar viviéndolo. A veces es difícil actuar porque los futbolistas no te escuchan. Lo importante es la previa. El peor momento que hemos pasado ha sido la lesión de Pedri, luego el gol de Alemania y soportar el momento de hundimiento viendo que teníamos la victoria. Ni en el fútbol ni en la vida hay nada fácil. Hay que seguir trabajando y entre golpe y golpe seguir caminando", comentó.

Y no ocultó la alegría porque hayan sido los jugadores que llevó en categorías inferiores los que dieron el triunfo. "Me ha dado una alegría extra. Me he acordado de cuando ganamos el europeo en Grecia con Merino, Unai... Luego el europeo sub21 con Fabián, Dani Olmo... es un orgullo, llevamos casi 10 años juntos. No fallan, quieren seguir ganando y eso nos hace muy competitivos. El día que no ganemos nos pegareis palos, pero lo habremos hecho todo por conseguirlo".

"Tiene mucho corazón el equipo. Estos futbolistas son insaciables. No se cansan de competir, de ganar y es un orgullo para mí dirigirles. Muchos vienen de ganar todo en clubes y otros en categorías inferiores y eso no es gratis. Este equipo va a estar en predisposición de ganar. Nunca se cuestionará la raza, el orgullo, la calidad porque es un seguro", añadió.

"Estamos viendo un hito histórico. Es la primera vez que hay 5 victorias seguidas; es la primera vez que ganamos a un anfitrión. La historia te pone en tu lugar, no somos conscientes de las posibilidades", insistió.

También se restó importancia y dio todo el crédito a sus jugadores: "Es mérito de la calidad humana y deportiva de los jugadores. Lo que pasa que yo les conozco mucho. Yo elijo a estos porque sé que no me van a fallar. Estoy orgulloso de este grupo de jugadores que quieren siempre competir por ser un poco mejores".

Y, de nuevo, quiso rebajar la euforia: "Estamos felices, pero mañana empieza otro partido. Estamos contentos, pero con euforia controlada. Nos ilusiona que haya un país ilusionado. No hay que desilusionarse si no se consigue la victoria, es más importante el camino que el objetivo y este equipo es un ejemplo por como hace el trayecto".