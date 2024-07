El árbitro más joven del fútbol profesional, Carlos Muñiz, es aragonés: "En el recreo jugaba un rato de futbolista y otro arbitraba"

Cuenta que, de pequeño, tenía que desdoblarse. "En los torneos del recreo me dividía: un rato jugaba como futbolista y otro rato arbitraba el partido. Es extraño porque los niños generalmente solo piensan en meter goles", explica Carlos Muñiz Muñoz, que se ha convertido en el árbitro más joven del fútbol profesional, después de que se confirmara su ascenso a la Segunda División.

Nacido hace 28 años en Zaragoza, Muñiz –que fuera canterano del San Gregorio Arrabal–, reconoce que recibió la noticia "como la consecución de un sueño que llevas imaginando muchos años". "La llamada de Comité de Árbitros es algo con lo que fantaseas miles de noches y días y recibirla fue una la alegría es inmensa", comenta el joven, por cuya cabeza pasaron entonces "todos los campos que he pisado y los mentores que me ha acompañado en el camino, también los que ya no están, como Raúl Pardo".

Muñiz debutará el próximo mes de agosto, si bien la fecha concreta no se sabrá hasta poco antes de que comience la liga. "Las designaciones se hacen el lunes previo al fin de semana de jornada. La primera es el 17 de agosto por lo que ese lunes, el día 12, se conocerán. Somos 22 árbitros y hay doce partidos, de modo que el que no debute en la jornada uno lo hará en la dos", explica Muñiz, ávido por empezar la nueva aventura.

Se define a sí mismo como un colegiado que "trata de dejar jugar"» porque le gusta "el fútbol que fluye, el que no tiene muchas interrupciones, en el que se permite el contacto". "Todos los árbitros somos apasionados del fútbol y creo que tratamos de trasladar ese fútbol que nos gusta dentro de lo que las reglas nos permiten". Más dialogante que tarjetero, considera que es importante "ser empáticos, tener compresión y conectar con el futbolistas".

Acierto y actitud

El mayor cambio al que se enfrentará debido al cambio de categoría será que su labor contará con la supervisión del VAR, una herramienta para la que los debutantes han afrontado un proceso formativo. "Requiere de una pequeña adaptación, como la que vivieron los aficionados cuando se implementó, pero el arbitraje es el mismo: las decisiones las tomas tú en el campo y tienes que tener personalidad, sólo cambia que en caso de error claro, obvio y manifiesto tienes un ‘ángel de la guardia".

Pero, ¿cómo inicia un chaval un idilio con el arbitraje? Muñiz recuerda que, de pequeño, incluso le pedía a su padre que le fabricara unas tarjetas para los torneos del comedor que arbitraba en el recreo. "A una edad temprana ya sentía esa curiosidad por el mundo arbitral, hasta el punto que en los cumpleaños que celebraba en la Federación un rato lo jugaba y otro rato lo arbitraba". "No fue hasta los 17 años cuando un íntimo amigo, Álvaro Sanz, que me ha acompañado en la banda como asistente este año, me propuso arbitrar. Los dos jugamos juntos en categorías de fútbol base y lo probamos. La cosa funcionó y hemos vivido un ‘play off’ (el del Málaga - Celta B en La Rosaleda ante 28.000 personas) y una temporada entera".

"Parte del público parece asumir que el árbitro no tiene familia ni sentimientos ni es de carne y hueso"

La ilusión y el ansia de arbitrar en el fútbol profesional ganan por la mano a los nervios que pudieran aparecer al saltar al campo. "Intento minimizar las posibilidades de errar: cuando preparas un partido toda la semana técnica, física y mentalmente, te liberas de mucha presión. Me da tranquilidad saltar al terreno de juego habiendo hecho los deberes", dice Muñiz. Esta preparación siempre ha sido uno de los caballos de batalla del joven, que es muy meticuloso en lo que a entrenamiento y alimentación se refiere. "Una buena forma física y una correcta nutrición te ayuda a estar en el campo en el lugar adecuado y a tomar las decisiones con menos fatiga", afirma, consciente de que las decisiones "hay que tomarlas en cercanía, en el punto del campo idóneo".

¿Y si uno se equivoca? "No hay que darse cabezazos contra la pared, tampoco", dice, a pesar de que es probable que la grada se ponga en contra. Precisamente aquí cree Muñiz que hay mucho margen de mejora porque lamentablemente es habitual ver aficionados que van a los campos a liberar tensión. "Vivimos en un país en el que hemos asumido que la figura del árbitro es impersonal, que la ejecuta un ente que no tiene familia ni sentimientos ni es de carne y hueso", reflexiona. "Pagar una entrada no da derecho a proferir insultos con impunidad. Ojalá tuviéramos una mínima empatía y nos paráramos a pensar que esa persona, ese árbitro o ese futbolista que falla, puede ser nuestro hijo o nuestro vecino. ¿A alguien se le pasa por la cabeza trasladar esa actitud a una pescadería o una cola de Hacienda?".