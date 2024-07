Verónica Rodríguez, entrenadora de la SD Huesca femenino: "El deporte siempre ha sido el motor de mi vida"

El proyecto de formación y desarrollo futbolístico de la SD Huesca femenino vio la luz allá por el 2017. Durante sus siete años de vida ha experimentado un crecimiento exponencial que le ha conducido hasta la composición de un cantera y la consolidación del primer equipo en Segunda RFEF. Verónica Rodríguez ha sido la encargada de dirigir dicho conjunto desde su nacimiento, y lo hará por octava temporada consecutiva tras haber ampliado un año más su contrato. Todo ello, mientras ejerce su labor de docente de Educación Física.

¿Cómo define su recorrido en la SD Huesca femenino?

Empezamos con el proyecto en la temporada 2017-18, cuando creamos un equipo en Liga Territorial y otro en categoría Benjamín. Desde entonces, hemos ido progresando durante los siete años que llevamos. En el primer llegamos a la final de la Copa de Aragón, el segundo ganamos la Liga y logramos nuestro primer ascenso a Primera Nacional, que es la actual Tercera RFEF.

Y la pandemia de por medio.

Aquel año se suspendió la Liga, pero supimos seguir adelante con el bloque que teníamos. Al curso siguiente quedamos novenas, al próximo año quintas, y en la siguiente campaña ganamos la Liga y conseguimos ascender por segunda vez, que fue a Segunda RFEF en la temporada 2022-23. Esta pasada, la 2023-24, ha sido nuestra segunda temporada en dicha categoría. Hemos terminado novenas en el Grupo Norte, y la que viene será ya mi octava temporada al frente del equipo.

También absorberá funciones extradeportivas en el vestuario.

Al final, el entrenador también es líder de un equipo. Yo me implico mucho a nivel anímico con las jugadoras. Hay veces que también tienes que hacer de psicóloga para que ellas alcancen la mejor conexión, tanto conmigo como con el resto de chicas, y por eso considero tan importante sacar el máximo rendimiento fuera de lo deportivo. Si la jugadora está bien, en el campo va a poder rendir al 100%, y si no está bien anímicamente, en el campo no va a dar su máximo rendimiento. A mí me preocupa muchísimo cómo están ellas a nivel personal para que luego, deportivamente, puedan dar el máximo.

¿Cómo logra compaginar el fútbol con su labor de docente?

Lo tengo complicado porque, fuera del fútbol, tampoco tienes mucha vida. Soy profesora de Educación Física en un instituto de secundaria, y lo debo compaginar, ya no solo con los entrenamientos, sino también con la coordinación de los equipos de la cantera. Este año estoy un poquito más metida en echar una mano en la coordinación deportiva a Azucena Garanto, que es la directora deportiva desde que comenzamos mano a mano en 2017. A fin de cuentas, es como tener muchos frentes abiertos, pero hay veces que tienes que priorizar tu pasión, lo que llena tu vida, y en mi caso es el fútbol. Entrenamos cuatro días más el día del partido, así que has de estar pendiente toda la semana, prácticamente.

Tengo la suerte de que soy una apasionada del deporte, y mi vida profesional está centrada en ello. ¿Qué más voy a pedir?

¿Qué le empuja a seguir adelante con ambas ocupaciones?

El deporte siempre ha sido el motor de mi vida, y todo lo que está relacionado con el deporte, la verdad que me gratifica mucho. Tengo la suerte de que soy una apasionada del deporte, y mi vida profesional está centrada en ello. ¿Qué más voy a pedir? Poder compaginar mi labor docente con entrenar a un equipo y dedicarme a esa gestión deportiva es algo que me resulta muy positivo.

¿Le afecta el fútbol fuera de su vida deportiva?

Mucho. Para mí, el fútbol es mi forma de vida. Yo siempre lo digo, aunque quede muy feo, pero a mí el fútbol me despierta emociones que ni las propias personas me las despiertan. Es complicado entenderlo si lo vives como lo vivo yo. Es una pasión de locos. Mi vida es siempre fútbol. Sueño por la noche y sueño con fútbol, sea cuando sea, estoy todo el tiempo dándole vueltas para ver qué puedes hacer. Al final, no sé si llamarlo pasión, obsesión o qué. Cuando a la gente se lo cuentas y no lo entiende, te dice que eres una friki. Pues digo yo que seré una friki del fútbol, pero cuando lo sientes de esta manera, es porque nada es impuesto, y eso es lo más bonito.

El objetivo para la 2024-25.

Seguir creciendo. Este año, a pesar de lo corta que era la plantilla que teníamos y la desaparición del filial que tanto daño nos hizo, hemos hecho una buena campaña. Para la próxima, ya estamos trabajando en tener una plantilla más larga que nos dé algunas garantías de nivel para cumplir con el objetivo, que lo marcamos en quedar más arriba de la novena posición en la que hemos concluido. ¿Ascender? Ya sabemos que es muy complicado porque hay equipos muy fuertes y canteras muy potentes, pero estar lo más arriba posible, por supuesto. Tanto el equipo como el cuerpo técnico somos muy ambiciosos, siempre queremos exigirnos al máximo para estar lo más arriba posible.

Empezamos desde cero. No había ni una pincelada de fútbol femenino en la SD Huesca y, junto con Azucena Garanto, iniciamos el proyecto hace casi ocho años.

Sus motivos tendrá para continuar un año más en el banquillo.

Es un proyecto que iniciamos desde cero hace casi ocho años. No había ni una pincelada de fútbol femenino en la SD Huesca y, junto con Azucena Garanto, directora deportiva desde entonces, echamos a rodar el proyecto. Conforme van avanzando los años y ves que el proyecto va evolucionando y creciendo, el abandonar duele. Luego, el hecho de trabajar con jugadoras que están pidiendo que te quedes, que quieren seguir trabando si estas tú, es muy importante y tiene mucho peso. También te motiva el hecho de que, cada año, mejoras el anterior. El club confía en mí, quieren que siga al mando del proyecto y, de momento, este año estamos en esa sintonía de seguir luchando, trabajando con el club y con las jugadoras para perseguir grandes cosas.

Una cantera en proyección.

Durante los primeros años, estuvimos Azucena y yo haciendo todas las labores: dirección, coordinación, entrenar, delegar, ayudar para cualquier labor dentro y fuera del campo... Ahora, la verdad que la estructura que tenemos no tiene nada que ver. Hemos ido creciendo mucho, y se nota que el proyecto va avanzando y la cantera está muy formada. Nuestro equipo filial es el que está ahora en Primera Territorial, aunque no es un equipo que se afilie realmente al nuestro. Con 13 años, en Aragón ya se puede jugar en la Territorial, pero el salto que hay hasta la Segunda RFEF es enorme. Pese a ello, es el que nos nutre de jugadoras cuando lo necesitamos. En total, tenemos cinco equipos en cantera, además del nuestro.