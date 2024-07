Inés Bergua: "Llego a los Juegos en mi mejor momento, con más experiencia y madurez"

Con 20 años, Inés Bergua (Huesca, 2004) será la capitana del equipo español femenino de gimnasia rítmica, que aparece como una opción de medalla en los Juegos Olímpicos de París. Avalan esta perspectiva los resultados de los dos últimos años, en los que la oscense y sus compañeras (Ana Arnau, Valeria Márquez, Mireia Martínez, Patricia Pérez y Salma Solaun) han acumulado triunfos y podios en competiciones de rango europeo y mundial.

¿Cómo va ese cosquilleo por su primera participación en unos Juegos Olímpicos?

Pues el tiempo pasa despacio, muy poco a poco, y cuanto más se acerca la fecha, esos nervios están más presentes. Todavía nos quedan un par de competiciones hasta llegar a París [este viernes estará presente en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza], falta poco y a la vez mucho. Intento ir día a día, ganas no me faltan de llegar a la Villa Olímpica y, sobre todo, de competir. También se disfruta de estas semanas de trabajo duras y, a la vez, bonitas… Hemos estado concentradas en Castellón y después nos iremos a Rumanía. No me da tiempo a aburrirme.

Usted ha viajado por todo el mundo, y disputa la competición más importante de su vida al lado de casa.

Sí, al lado de Huesca, como quien dice. Gracias a la gimnasia rítmica he podido viajar bastante, aunque luego no se pueda hacer todo el turismo que nos gustaría más allá de los hoteles, los pabellones y los aeropuertos. Me siento una privilegiada por haber podido conocer gracias a mi deporte Bulgaria, Azerbaiyán, Hungría… Tenemos ahora los Juegos Olímpicos muy cerca de casa. Se siente esa cercanía para bien, y estoy encantada.

¿Las medallas en las últimas citas a nivel europeo y mundial les hacen sentirse favoritas en París 2024?

Sin duda, todos los éxitos que han venido estos últimos meses nos hacen crecer como equipo y ser respetadas internacionalmente. No considero que seamos favoritas, es el fruto al trabajo de todo el ciclo, no solo este año. Los triunfos han supuesto un reconocimiento a los dos ejercicios que hemos estado trabajando este año y que son súper competitivos. Cada medalla nos impulsa a mejorar.

¿Llega la selección en su mejor momento?

Sí. Como capitana creo que todas las gimnastas que nos encontramos inmersas en este ciclo nos encontramos en el mejor momento de nuestras carreras, y todavía tenemos margen de mejora hasta los Juegos. Ha habido una evolución enorme durante los últimos cuatro años, todas nos hemos conocido para bien y para mal, y ese conocimiento se ve luego reflejado sobre el tapiz. Siempre hemos sido muy luchadoras y este año contamos con una mayor experiencia y madurez. La otra cara de la belleza de la gimnasia rítmica es un ingente sacrificio. No puedo regresar a Huesca todo lo que me gustaría, y en el camino hemos desarrollado ese crecimiento que nos lleva a competir en unos Juegos Olímpicos.

Si miramos el último Europeo, fueron primeras, segundas y terceras en diferentes modalidades.

Ahora está claro que en Europa se encuentra el mayor nivel del mundo. Dentro de los equipos que estuvieron en el top seguramente pelearán por las medallas España, Bulgaria e Italia, y debo añadir a China.

¿Los Juegos exigen una preparación diferente?

Nuestra planificación es parecida a la de otros años. Hemos tenido copas del mundo y campeonatos de Europa. La diferencia estriba en que, en vez de un mundial en septiembre, habrá unos Juegos Olímpicos en agosto. Es parecido; igual sí que requiere más preparación psicológica. Al final es un esquema parecido, con dos días de competición y los pequeños detalles que siempre hay. El nombre de unos Juegos Olímpicos importa, claro.

El precio de la perfección se puede contar en horas de entrenamiento.

Horas de entrenamiento no faltan: trabajamos ocho diarias de lunes a sábado. Este deporte exige calidad de trabajo porque se intenta alcanzar la perfección o acercarnos lo máximo posible. Buscar la sincronización entre todas nosotras, la igualdad, la mejor ejecución posible… Hay exigencia en cada minuto de la preparación.

Hasta los Juegos, ¿qué hacer para que este mes no se haga tan largo?

Entre la concentración y las competiciones viajamos con el equipo, estamos juntas y en el tiempo libre aprovecho para intentar leer, hablar con familia y amigos, escribir, que me ayuda mucho, ver series...

¿Qué sorpresas preparan para la competición?

Sorpresas, no… Hay que entrenar lo máximo posible y hacer nuestro trabajo. La sorpresa nos la llevaremos nosotras al llegar a París y ver la Villa, el pabellón… Porque es la primera vez para todas.

Después de la plata en Río, España no se clasificó para Tokio. Ya toca volver y hacerlo bien.

Nuestras entrenadoras forman parte de la historia de la rítmica española y, por tanto, lo sabemos bien y nos ayudan a prepararnos de la mejor manera posible. Mi seleccionadora es Alejandra Quereda, que logró la plata en Río 2016. Además, tenemos a Ana María Pelaz, que estuvo en Pekín 2008 y Marta Linares, en Atenas 2004. Compartimos el día a día con ellas. Nos cuentan anécdotas y cómo lo vivieron ellas, lo que nos sirve de ayuda.

Inés Bergua y sus compañeras, en un ejercicio de cinco aros. RFEG

Y será la primera altoaragonesa desde 2008, con Eliseo Martín y María José Pueyo en Pekín.

Es un honor llevar el nombre de Huesca hasta París. Estoy orgullosa de venir de Huesca y del Club 90, estoy aquí gracias a las personas y los lugares donde crecí, a quienes me ayudaron y me acompañaron en el camino.

¿Cómo es su relación con la otra gimnasta olímpica aragonesa, Alba Bautista? ¿Se ven mucho?

Nosotras ya teníamos relación desde antes de que ella viniera a entrenar a Madrid. Nos entendemos genial, la relación es súper buena y estoy muy orgullosa de Alba y de lo que ha conseguido. La admiro mucho y lo sabe. Es un honor ir de la mano con ella a los Juegos de París.