Luis Domínguez: "Voy a debutar en los Juegos Olímpicos, pero aún no he alcanzado mi mejor versión"

La natación aragonesa regresa este verano a unos Juegos Olímpicos de la mano de Luis Domínguez. El deportista de El Olivar, uno de los hombres fuertes del combinado nacional, competirá en los relevos 4x100 y 4x200 libres en París.

Hace una semana se hizo oficial su presencia en los Juegos Olímpicos de París. ¿Qué hacía cuando recibió la llamada?

Era día de competición y me pilló en el hotel, descansando. Me dijo mi entrenador, Fernando Aláez, que por la tarde tenía que ir a la piscina porque iban a presentar el equipo oficial de los relevos. Ya me lo esperaba, por los tiempos que había hecho anteriormente, pero cuando fue una realidad me puse muy contento.

¿Qué sintió por dentro?

Mucha alegría porque ves que se cumple algo que llevas muchísimo tiempo esperando. Es un sueño hecho realidad, aunque al principio me costó creérmelo.

¿Qué le dijeron su familia y sus amigos?

Me llegaron muchísimos mensajes. No es habitual que alguien se clasifique para unos Juegos Olímpicos. He recibido mucho apoyo de la gente que me quiere, me han dado la enhorabuena.

¿Ha fantaseado ya con la Villa Olímpica de París?

Como digo, estar en los Juegos Olímpicos es un sueño cumplido, pero aún quedan semanas de entrenamiento hasta que llegue la competición. No tengo un horario muy complicado, nado dos días. Así que primero estaré concentrado en la primera prueba. Después tengo tres días de descanso antes de la segunda. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Y, si todo sale bien, quién dice que no a conseguir una final.

¿Ese es su objetivo, estar en una final olímpica?

Sobre todo, quiero disfrutar y aprender, coger experiencia. Si conseguimos hacerlo bien, estamos capacitados para conseguir un puesto en la final de relevos. Ese sería el objetivo más ambicioso que podría tener para estos Juegos Olímpicos.

Usted es uno de los mejores hombres del equipo español.

Todos hemos mejorado y el nivel es muy alto. En mi caso, en los relevos suelo ser consistente y ser de los que mejor lo hacen.

Luis Domínguez, en El Olivar. Guillermo Mestre

Queda menos de un mes para la ceremonia inaugural. ¿Qué trabajo le queda estas próximas semanas?

El pasado martes 25 me fui a Madrid, a la Blume, a entrenar allí con todos los chicos que se han clasificado de la Universidad de Estados Unidos donde estudio. Entrenaremos juntos hasta que nos vayamos a Mallorca una semana antes de los Juegos. Y de ahí a París.

¿Se ha imaginado compitiendo dentro del agua parisina?

Un poco sí, pero tampoco me he parado a pensarlo mucho. La competición, la natación en sí, supongo que será parecida a los campeonatos del mundo. Lo que sí cambiará será el ambiente fuera, vivir en la Villa Olímpica, estar con los mejores deportistas… eso seguro que es muy especial. Nunca se sabe cuándo vas a volver a unos Juegos Olímpicos. Quiero disfrutar de la experiencia y hacerlo lo mejor posible.

¿Quién es el deportista al que tiene más ganas de cruzarse?

Hay muchos que son referentes mundiales en sus deportes. No sabría quedarme con uno, pero seguro que veo a alguien que pienso: por fin lo veo.

¿Es usted un chico nervioso?¿Teme que la incertidumbre de lo desconocido pueda afectarle en la competición?

No soy muy nervioso, es algo que gestiono bastante bien. El primer día, la primera prueba, igual sí hay más nervios por ser la que inaugura todo, pero según avance el campeonato se irá gestionando mejor.

Domínguez, en acción. Guillermo Mestre

¿Qué ha sido lo más complicado de todo este proceso?

Hay muchísimas cosas. Sobre todo, el sacrificio y la constancia que supone madrugar y entrenar todos los días. Tienes que renunciar a muchas cosas para descansar y estar en la mejor forma posible. Necesitas recuperar bien para cada entrenamiento, me he quitado el privilegio de hacer cosas que me hubiera gustado a hacer.

Usted es de Zaragoza, pero actualmente estudia Ciencias Biológicas en Estados Unidos.

Llevo tres años, me fui con una beca deportiva. El entrenador es el olímpico español Sergi López. Tenemos un grupo bastante competitivo, ambicioso y muy trabajador. Somos unos cuantos españoles y es un reto cada día.

Esta semana pasada se ha dejado ver por El Olivar, junto a decenas de chavales nadadores que seguramente sueñen con ser Luis Domínguez dentro de unos años.

No Luis Domínguez, pero cualquier persona que practica un deporte y se lo toma en serio, seguramente su sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos. Conseguirlo es hacerlo realidad, pero conlleva mucho esfuerzo y trabajo. No todo el mundo está hecho para esto. Si trabajas todos los días, vas a llegar a lo máximo que tu cuerpo pueda dar. Aunque me he clasificado para mis primeros Juegos Olímpicos, todavía no he alcanzado mi mejor versión.

¿En serio?

En todo deportista hay un factor que es el talento, cada uno tiene el suyo. Pero mucho más importante es la disciplina y la constancia, entrenar cada día, tomártelo en serio, hacerlo también los días que no te apetece.

¿Qué es la natación en la vida de Luis Domínguez?

Lo es todo. Yo tengo dos cosas en mi vida: estudiar para sacarme una carrera y la natación. Si estoy en Estados Unidos, es gracias a la natación; si he llegado a los Juegos, es gracias a la natación… La natación lo es todo.

¿Cómo es su rutina de entrenamientos en Estados Unidos?

Lo primero que hago cada día es el entrenamiento por la mañana. Luego voy a clase hasta el mediodía. Las tardes de los lunes, miércoles y viernes las dedico a entrenar y hacer pesas. Tengo una rutina bastante fija.

¿Cómo compatibiliza el deporte de máximo nivel con los estudios?

En Estados Unidos ponen muchas facilidades para el deportista. Si necesitas que te cambien un examen porque tienes una competición, lo hacen sin problema. Compaginar estudios y deporte es bastante más fácil que en España. Estoy muy contento con haberme ido allí, es otra de las buenas decisiones que he tomado.

¿Cuáles son las principales diferencias con España?

Allí tienen a los deportistas como ejemplos, les dan mucha importancia. Si tú te lo tomas en serio, ellos te ayudan para que alcances el máximo nivel en ambas. Aquí, desgraciadamente, en cuanto empiezas la universidad tienes que elegir una u otra. Es prácticamente imposible afrontar las dos al máximo nivel.

Hábleme de su entrenador, Fernando Aláez.

Significa mucho, llevo con él desde que tenía 13 o 14 años. Siempre ha sido mi entrenador principal y me ha enseñado muchísimo. Al estar en Estados Unidos, paso la mayoría del tiempo allí, pero siempre que vengo a Zaragoza entreno con él y me ayuda en lo que necesito. Lo tengo como un referente.

¿Qué siente cuando regresa a El Olivar?

Me han apoyado en todo momento, tengo aquí mi grupo de amigos y, siempre que vengo, me reciben con los brazos abiertos.