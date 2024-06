LaLiga y el Gobierno rastrearán las redes para erradicar los delitos de odio

En los casi mil días que transcurren desde el 24 de octubre de 2021 al 26 de mayo de este año, fecha en la que finalizó el campeonato de liga en España, el futbolista Vinícius Junior fue víctima de hasta 18 ataques racistas denunciados en distintas fiscalías especializadas en delitos de odio, juzgados de instrucción y la comisión antiviolencia. Solo una terminó en condena, y además servirá de precedente. Los insultos en Mestalla de tres individuos al atacante brasileño del Real Madrid supusieron una sentencia histórica para el balompié español. "Es atacado porque es un líder contra el racismo, y menos mal que hay líderes", destacó Javier Tebas, presidente de LaLiga, en la presentación de los resultados de la campaña contra el racismo 'Este partido lo vamos a ganar' del proyecto europeo Score, en el que han colaborado conjuntamente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con Elma Saiz a la cabeza y la Liga Nacional de Fútbol Profesional.

La ministra hizo una llamada "a la responsabilidad" al conjunto de la sociedad, y fue cuestionada sobre las palabras de Unai Simón, portero de España en la Eurocopa, en una rueda de prensa reciente en la que pasó por encima del tema del racismo, afirmando que "los temas políticos hay que dejarlos a otras personas o entidades". Parece que al guardameta del Athletic el racismo en la sociedad no es algo que le afecte: "Al final, es un tema político. Tenemos muchas veces tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos". Todo ello a raíz de unas palabras de Kylian Mbappé, reciente fichaje del Real Madrid, en la que el internacional por Francia animaba al pueblo galo a votar contra la extrema derecha. "Estas cuestiones nos competen a toda la sociedad en nuestro conjunto, y con ello me refiero a todas las personas. Esto va de ser racista o de no serlo. Los mensajes tibios no tienen cabida, hay quedar siempre el más contundente y dar un ejemplo", sentenció la titular de Inclusión.

"No hay escala de grises. O eres racista o no lo eres. Cuando te callas, ayudas a que el racismo se cronifique", reflexionó durante el acto Cindy Lima, expívot internacional de Barcelona y de la selección española. Se podría decir más alto pero no más claro. Bien le vendría al guardameta de Vitoria estar atento a las palabras de Ana Peleteiro, atleta gallega y actual campeona europea de triple salto. "Siempre he dicho que era clasista porque no me gusta hablar mal de mi país, y me parece que generalizar no es nada bueno, pero es la realidad, se ve a diario y ojalá pudiera decir lo contrario", dijo hace días a este periódico.

Para Tebas, España no es un país racista, aunque "es evidente" que hay conductas racistas. "Mientras haya un español o no español que se siente mal por insultos, hay racismo que hay que combatir. Los buenos no tenemos que permitir que los malos ganen y trivializar los insultos". Una violencia verbal que va más allá de los estadios, y se esconde en Internet con el anonimato de las redes. "Vemos cada día incidentes racistas. El deportista que lo sufre tiene que contar con un grupo de apoyo especializado que le ayude y le oriente", señaló en el evento Thaylor Lubanzadio, futbolista del Gzira United de Malta, de padre angoleño y madre de vasca. Él sabe bien de lo que habla. Le llamaron "puto mono" siendo un chaval en Lezama, y en 2017 "negro de mierda" cuando defendía la camiseta del Real Unión de Irún.

Para medir el nivel de crispación y tratar de poner freno a la lacra que representa el racismo, la homofobia, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, LaLiga lanzó esta temporada el índice MOOD (Monitor para la Observación del Odio en el Deporte), la herramienta que monitoriza la conversación en redes sociales en España y que compartirá a partir de ahora con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De los 21,2 millones de conversaciones analizadas, en 4,1 millones destaca el odio, que representa el 20% de los datos obtenidos. Durante el citado acto, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, bajo el lema 'el racismo no juega', reconoció que pese a que la patronal lleva trabajando mucho tiempo en erradicar esta lacra, hacen falta más cosas. "Hay que denunciar a aquel que dice mono o hace los gestos. Voy a poner un ejemplo. En Pamplona hubo un insulto que Vinicius ni lo oyó, pero nosotros lo denunciamos. No podemos quedarnos parados. Hay que ser reactivo y activo para acabar con esto. Podemos hacer más y lo vamos a hacer", finalizó Tebas.