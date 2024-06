La Eurocopa conserva los tintes azulgranas: los tres ex de la SD Huesca, a octavos

Álex Remiro (España), Andrei Ratiu (Rumanía) y Denis Vavro (Eslovaquia) son los tres ex-futbolistas de la SD Huesca que tienen el privilegio de disputar la Eurocopa 2024. El camino continúa para todos ellos después de haber superado con sus respectivas selecciones la fase de grupos. Los octavos de final, el próximo escalón. España se verá las caras con Georgia (domingo, 21.00), Rumanía se medirá ante Países Bajos (martes, 18.00) y Eslovaquia ante Inglaterra (domingo, 18.00).

El guardameta español, azulgrana durante la temporada 2017-18, no ha tenido la oportunidad de saltar al césped en ninguno de los tres encuentros de la selección en la fase de grupos (3-0 ante Croacia y 1-0 ante Italia y Albania), traducidos en victorias. De hecho, Remiro es el único futbolista de los 26 convocados por Luis de la Fuente que no ha disputado ni un minuto de juego.

La peor noticia para el ex de la SD Huesca llegó en el tercer encuentro, un España-Albania en el que no había nada en juego para La Roja. Entonces, el técnico aprovechó para retocar todo el once habitual -excepto Laporte en el centro de la zaga- y dar descanso a los más recurrentes. La portería la ocupó David Raya (Arsenal), segunda opción bajo los palos del marco hispano. Que Álex Remiro figure como tercer portero deja entrever que, lo normal, sería que el navarro no llegara a gozar de minutos en todo el campeonato. El partido ante Albania era la ocasión propicia, pero el seleccionador no se la dio.

La otra cara de la moneda la protagonizan Andrei Ratiu (Rumanía) y Denis Vavro (Eslovaquia), que comparten el Grupo E junto a Bélgica y Ucrania. El lateral rumano ha completado los 270 minutos de los tres encuentros con su selección. El primer partido lo ganaron ante Ucrania (3-0), el segundo lo perdieron contra Bélgica (2-0) y el tercero lo empataron (1-1) frente a Eslovaquia. Las actuaciones de Ratiu, de menos a más en la competición continental, han levantado el interés de equipos como el Atalanta, Genoa y Brighton.

El central eslovaco también ha dado un paso al frente, y se ha consolidado como una pieza clave en la zaga en los tres choques de la fase de grupos. Fue en el primer partido (victoria por 1-0 ante Bélgica) cuando su selección compró la mayor parte de papeletas para su clasificación a los octavos de final. En dicho encuentro, Vavro fue uno de los 22 protagonistas más destacados. Los siguientes compromisos, perdido frente a Ucrania (1-2) y empatado ante Rumanía (1-1) en lo que fue un 'biscotto' de manual.

España, clasificada como primera del Grupo B; Rumanía y Eslovaquia, clasificadas del Grupo E.

H. A.

Con antelación, la opción del empate se presumía como la más probable en ese Eslovaquia-Rumanía. Se trataba del tercer y último encuentro de fase de grupos, y a los dos conjuntos les valía sumar una unidad para colarse entre las 16 mejores selecciones. Una guerra amistosa que concluyó con la firma del empate, y que damnificó en mayor media a Ucrania, eliminada con los mismos puntos que sus tres compañeros de viaje (4 unidades). El de los ex-azulgranas Ratiu y Vavro ha terminado siendo el grupo más parejo de los ocho. Ejemplo absoluto de la importancia de la diferencia de goles.