Nacho Fernández: "No necesito una despedida como la de Kroos para saber lo que me quiere el Real Madrid"

El central de la selección española Nacho Fernández confesó este jueves que la decisión de dejar el Real Madrid ha sido "lo más difícil" que ha tenido que afrontar en su vida, pero que tenía "muy meditado" salir a buscar "una nueva experiencia" fuera de un club que sabe que le "quiere" y que por ello no necesitaba "una despedida" como la que tuvo Toni Kroos.

"La decisión que tomo de irme del Real Madrid es lo más difícil que me ha pasado en mi vida sin ninguna duda. Es muy meditada, con cien por cien de confianza, y mentiría si dijera que no tenía en algún momento alguna duda", señaló Nacho en rueda de prensa en la concentración de la selección.

El canterano madridista, que se convirtió este jueves en nuevo jugador del Al-Qadsiah saudí, indicó que ya le había transmitido "hace varios meses" su deseo de salir porque necesitaban él y su familia "vivir una nueva experiencia", pero que "claro" que le habían entrado "dudas" de quedarse, más cuando "todo es tan bonito". "El acabar así mi carrera en el Real Madrid es lo más bonito que me ha pasado en la vida, creo que ni soñado me hubiera salido tan bonito", confesó.

"Ha sido una decisión muy difícil, muy meditada, de la que no tengo ahora ningún duda, pero ha habido momentos de duda, de incertidumbre, pero que la tomo con total confianza y total tranquilidad, con el cariño de mi club, con el respeto de mi entrenador, de mi presidente, de mis compañeros, y sobre todo con el cariño que he sentido estos días, ese creo que es el mayor título que he ganado en toda mi carrera", añadió.

Europa Press Declaraciones del central de la selección española Nacho Fernández, quien ha asegurado : "La decisión que tomo de irme del Real Madrid es lo más difícil que me ha pasado en mi vida sin ninguna duda. Es muy meditada, con cien por cien de confianza, y mentiría si dijera que no tenía en algún momento alguna duda". (Fuente: RFEF) Europa Press

El madrileño no esconde que podría "haber aguantado un año más" y que hubiera sido "igual de feliz", pero que sabe de "la exigencia" del club donde "no vale absolutamente otra cosa que no sea estar al máximo nivel en cada día y en cada momento". "Gracias a Dios no hay nada que me quede por ganar con esta camiseta y eso no significa que no tenga la ambición o que no tuviera la ambición al año que viene por seguir ganando porque eso es algo que nunca me van a quitar, pero veía que era el momento", advirtió.

Nacho, que confirmó que jugará en el Al Qadsiah que entrena José Miguel González, 'Míchel', admite que su decisión "le puede parecer rara a mucha gente", pero que está "tranquilo". "Es lo que siento y cuando siento las cosas, en mi vida creo que he tomado siempre buenas decisiones. Estoy preparado para todo y muy ilusionado al nuevo sitio donde voy", remarcó, aseverando que no quería irse a otro club en Europa. "Los del Real Madrid son muy buenos, no me apetece sufrirles en contra", indicó con una sonrisa.

Nacho no recuerda un día "exactamente" de cuando decidió dejar el Real Madrid y explicó que la pasada campaña ya tuvo "unas ligeras dudas", aunque finalmente tuvo la decisión de quedarse fue "superacertada" y no "hay más que ver" lo realizado esta temporada, en la que también tenía "el reto de ser primer capitán".

"Escribir un final tan bonito como este era imposible. Esas dudas que cada día han ido creciendo en mi interior no han sido por ningún motivo porque en el club siempre me he sentido querido. Lógicamente hay momentos difíciles durante la temporada y cosas que afectan a la decisión, pero no hay un momento que pueda decir que me voy del Real Madrid", agregó al respecto.

En este sentido, dejó claro que su "confianza es tan grande" con el club, que hasta "el último momento" le ha esperado a que tuviera "firmado" su nuevo equipo, que no necesitaba ningún homenaje como el que pudo tener Toni Kroos. "Ya sabía cuando Toni se estaba despidiendo que se iba a acabar mi carrera en el club. Es verdad que eran momentos difíciles para mí porque me daba pena no poderme despedir así del club, pero se ha aportado tan bien conmigo que me dijo que si en algún momento quería cambiar de opinión que ahí iba a tener mi casa", expresó.

"Me pongo un '10' a mi carrera en el Real Madrid!

"Me hubiera encantado despedirme del Bernabéu como lo hizo Kroos, pero de verdad lo digo, no necesito una despedida como la suya para saber lo que a mí me quiere este club. Seguramente en un futuro, no de la misma manera, pero de alguna otra forma lo haremos, no es lo que más me preocupa. Yo quiero agradecer al club el cariño que ha tenido hasta el último momento conmigo", manifestó. "No quiero que esta rueda de prensa se tome como una despedida del Real Madrid. No sé cómo lo haremos, pero algo haré con el club seguro", sentenció el defensa.

Ahora, va a afrontar "una experiencia completamente diferente" y con "unas expectativas completamente diferentes" a las que tenía cuando empezó en el Real Madrid, reconociendo que le hubiera gustado venir a la selección sin que se "hablara" de su futuro. "Creo que el equipo está completamente centrado en los partidos que tenemos y ya digo que no me afectan estas cosas. Incluso el partido contra Croacia y el amistoso, sin tener mi futuro todavía claro, he disfrutado y he jugado bien. Lo único que queremos es centrarnos en Georgia y ganar esos octavos de final.

El defensa apuntó que "no es fácil" jugar en esa posición en el Real Madrid porque "siempre te enfrentas a los mejores de toda Europa y del mundo" y que siempre tuvo como objetivo "ser titular" en el conjunto madridista, sabedor de que para un canterano es "un poco más difícil". "Estoy muy feliz por el papel que he tenido porque al final cada temporada he conseguido yo solo darle la vuelta con mi trabajo, con mi sacrificio, y demostrando cada partido que soy igual o mejor que todos mis compañeros que he tenido. Eso para mí es incluso más gratificante que si empiezo de titular", argumentó el internacional.

Por este motivo, no dudo en ponerse "un 10" a su carrera en un club donde "con el paso de los años" ha demostrado su capacidad. "Me considero de los mejores, no es por echarme flores a mí mismo, pero me pongo un 10 por eso, porque he dado mi máximo, he sido feliz en todo momento", concluyó.