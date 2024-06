Eurocopa 2024: España, una selección fortificada y de récord

Acaba el partido en el estadio Arena de Düsseldorf y el grupo técnico que trabaja con Luis de la Fuente forma un pasillo para recibir a los jugadores que se han acercado al fondo donde se ubicaron los aficionados españoles. Los futbolistas que han derrotado a Albania acceden al vestuario por ese pasadizo de aplausos, muestra de reconocimiento y gesto amable que simboliza la onda positiva en la que viaja la selección española, con tres partidos, tres victorias, cinco goles a favor, ninguno en contra y primera del grupo B a la espera de rival en Colonia el próximo domingo. El adversario será el mejor tercero de los grupos A, D, E o F, imposible conocerlo hasta el martes o el miércoles ya que hay quince combinaciones posibles en función de resultados.

Mientras se habla de ilusión, del efecto contagio con los aficionados que, ahora sí, se han conectado al juego vistoso de la selección y se debate sobre las subidas y bajadas pasionales de los españoles con el fútbol, es De la Fuente quien recuerda el dato en la sala de prensa sin que nadie le pregunte. "Parece ser que esta clasificación supone un récord, algo que nunca se ha hecho", dice a propósito de los números de España: primera de grupo sin recibir gol y pleno de triunfos en la ronda inicial.

Como no se le ha inquirido por Jesús Navas en el turno de preguntas, el seleccionador se detiene un instante concluida la rueda de prensa para agradecer al lateral sevillano su actitud y recordar que es el jugador español más veterano en disputar una Eurocopa. "Ojalá siga mucho tiempo con esta energía", comenta. El técnico riojano ha colocado sus dos mensajes en los medios.

David Raya

El escalafón de la portería en la selección en esta Eurocopa parece definido. El titular es Unai Simón y el segundo en la lista, David Raya. El portero catalán criado en la Premier League inglesa se lució ante Albania con tres paradas de nivel. Su estilo es opuesto al del guardameta del Athletic. Es más palomitero, se gusta con la estética, muestra agilidad y ligereza y posee más dominio con el balón en los pies que Simón. En todo momento incitó a los jugadores de Albania a presionarlo cuando tenía el cuero en la bota y esperaba a que se acercaran a su posición para combinar con el compañero libre.

La ambición de Ferran

El delantero del FC Barcelona ha alcanzado a Zarra en número de goles con la selección (20). Su idilio con la camiseta roja contrasta con el murmullo que genera cuando juega con su equipo. Por motivación, química o vaya usted a saber la causa, el 'Tiburón' hace honor a su apodo con España. "No sé qué me pasa con la selección, cada vez que me pongo esta camiseta es un orgullo por representar a mi país y a mi familia", repitió después del choque con Albania. Es la ambición de Ferran y su nuevo estatus alcanzado a través de la salud mental. "Siempre tengo hambre de más. Quiero seguir haciendo historia con la selección y no voy a parar hasta conseguirlo", aseguró.

Eurocopa 2024: partido Albania-España, del grupo B, en el Dusseldorf Arena Manu Fernandez

Laporte coge sitio

El ruido ha acompañado a Aymeric Laporte desde el principio de esta concentración en Alemania, sin que se adivinara la causa real de lo sucedido. El recelo sobre su ritmo de competición en la liga de Arabia Saudí generó todo tipo de dudas, que De la Fuente trató de zanjar sin éxito. "A ver si abandonamos ya este debate", se cansó en la primera semana. Laporte fue el único titular ante Albania y jugó bien, sólido en el cuerpo a cuerpo, ganador de duelos y limpio en la salida del balón.

Todos enchufados

Como si fuera un consenso diplomático, talante político del quedar bien, Luis de la Fuente manifestó su satisfacción por haber otorgado minutos a todos los jugadores de la selección -"salvo a Remiro", hizo la salvedad-, en el mensaje que cala porque los resultados acompañan. "La clave es que todos nos podemos considerar titulares -apuntó Ferran-. Todos estamos muy preparados para jugar y eso es fundamental. Cualquiera puede solucionar un partido y como dice el entrenador, a veces es más importante la gente que sale desde el banquillo".

No recibe goles

La selección mantiene la portería a cero, un síntoma de salud porque, salvo Croacia en la segunda parte y Albania en el mismo periodo, la concesión de oportunidades al rival ha sido escasa. Italia apenas tuvo una y Albania concentró tres ocasiones bastante claras en el segundo acto. Sin recibir gol, el camino se allana para ganar.

Eurocopa 2024: partido Albania-España, del grupo B, en el Dusseldorf Arena GEORGI LICOVSKI

Mensaje unificado

La selección española ofrece pocas grietas en el funcionamiento global. Los mensajes son un mantra que aborda cualquier internacional o miembro del cuerpo técnico. Y ya son conocidos: el talento del individuo al servicio del colectivo, el grupo convertido en una familia, el gen de las buenas personas, el margen de mejora de la selección, la importancia de la palabra equipo. Un manual que se repite en cada entrevista, rueda de prensa o canutazo y que lleva en globo a España hasta los cruces de eliminatorias.

Ajenos al lío federativo

La crisis institucional de la Federación, siempre en el primer plano de la polémica o los juzgados, pasa de puntillas por la selección española. En Düsseldorf estuvieron en el palco las dos versiones del juego político: Pedro Rocha, presidente electo bendecido por el organismo supranacional de la UEFA, y Vicente del Bosque, presidente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación creada por el CSD para tutelar a la RFEF. Ganan la UEFA y Rocha por el momento en el marcador parcial al Gobierno de España, pero eso no altera a la selección. "Tenemos la piel muy gruesa", dijo De la Fuente, quien ha blindado al equipo ante los líos federativos.