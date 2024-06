Nieto se despide del Huesca: "Me dio la oportunidad en el momento más complicado de mi carrera"

Juanjo Nieto deja la SD Huesca. El zaguero castellonense, que tenía contrato hasta el 30 de junio, abandona oficialmente el club tras anunciarlo a través de sus redes sociales mediante una afectiva carta de despedida que comenzaba así: "Ha llegado el momento de despedirme. No es fácil dar este paso porque digo adiós al club que me dio una oportunidad el momento más complicado de mi carrera. Nunca podré agradecerle lo suficiente a toda la gente que forma parte de la SD Huesca, cómo me han tratado desde que llegué durante todo el tiempo que he pasado aquí".

Y continúa: "Ha sido una etapa maravillosa en un club y una ciudad en los que cada día es especial. Te sientes parte de una gran familia y, cada persona con la que te cruzas, si tiene uno te da dos". Seguidamente, el futbolista de 29 años reconoció: "Me voy a orgulloso y feliz de haber conseguido mantener a la SD Huesca en el fútbol profesional, objetivo que nos marcamos al principio temporada y por el que hemos peleado durísimo. Hemos vivido por y para conseguir todo lo que nos propusimos, y el trabajo ha dado sus frutos", expuso el zaguero acerca de una permanencia que mantuvo en vilo a todo el club y su afición hasta la penúltima jornada.

Al hilo, aseguró que "ese logro no habría sido posible sin una afición a la que no puedo estar más agradecido. Nunca olvidaré a todos esos que no han fallado nunca y que jamás han dejado de creer en este equipo, los que han ido a El Alcoraz haciendo frío o calor, los que nos han esperado al finalizar cada partido para apoyarnos sin importar el resultado...". Las últimas líneas las coparon un mensaje dirigido a la afición: "Gracias por confiar en nosotros desde el primer día y hasta el último. Desde hoy, soy un ex-jugador orgulloso de haber defendido vuestros colores, vuestra ciudad. Os deseo lo mejor, y no olvidéis nunca: Fieles siempre, sin reblar", sentenció el emotivo mensaje de despedida del futbolista.

Nieto llegó a la SD Huesca en diciembre de 2022 para reforzar la zaga azulgrana de cara a la segunda parte del curso 2022-23. El castellonense firmó con el club hasta la conclusión de aquella campaña, pero las oportunidades de las que gozó le animaron a continuar de azulgrana y alargar su contrato un año más, hasta el 30 de junio de 2024. Nieto se despide de la SD Huesca tras un temporada y media en la que ha disputado un total de 36 encuentros, anotando dos goles y repartiendo una asistencia.