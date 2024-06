Las estrellas erráticas de Alemania, Francia e Inglaterra

Nada es como empieza. Con frecuencia, sí se consuma aquello de “en mi fin está mi comienzo”, como escribiera el poeta de ‘La tierra baldía’. Portugal zozobró en su primer choque y convenció en el segundo, ante Turquía, con un Cristiano Ronaldo astuto e incluso calculador. Decidió, o eso podemos pensar, añadir una muesca más a su libro personal de récords con esa cesión nítida a Bruno Fernandes. En el fondo, el CR7 ofuscado y goleador, que libra una batalla consigo mismo en todos los partidos, quiso ser generoso y congraciarse con aquellos que le dicen que ya no está para ser titular. Roberto Martínez, inteligente y sensato, tiró de estadísticas: Cristiano sigue rematando más que nadie. Llámese como se llame. Y algunos nombres de Portugal parecen hijos del trueno y de la fama: Vitinha, Palinha, Bruno Fernandes, Leao o Bernardo Silva. Portugal ya está clasificado, tras el agonioso inicio y despliega una sensación: es uno de los favoritos. De los bloques sólidos, laboriosos, no siempre brillantes, con instantes de magia. Y falta el mago que quizá nunca sea mago y sí una alicaída estrella: Joao Félix. Un jugador exquisito pero irregular y desprovisto de corazón de gladiadot, que también lo necesitan los técnicos, y que aún no ha debutado.

Alemania estuvo contra las cuerdas muchos minutos ante una muy seria Suiza, aunque el balón fuese suyo. Neuer cumplió y salvó un disparo fantástico de Xhaka; la defensa se mostró esponjosa y sin la concentración habitual, donde Kimmich buscó la última línea y el último pase; Gündogan y Kroos trabajaron a destajo pero a veces ni su clase ni su arrojo ni su compromiso resultaban suficientes, y naufragaban en el repliegue y en la creatividad, siendo dos colosos sin edad (aunque sean veteranos). Y arriba, pese a las carreras eléctricas de Musiala y a algún pase filtrado -ya se sabe: preciosista, exacto, dibujado con el hilván de la burla y la sorpresa– de Wirtz, Alemania no se encontraba. Y hubo de esperar a ese instante final donde la fortuna, y la agudeza de ingenio y sacrificio y la voluntad de ataque, se alían con la fortuna. Gol. Gol de artillero de Fülkrug, que sale y ahí pone su complexión de panzer y su efectividad. Y así España y Alemania, si los dos solventan sus eliminatorias próximas, se enfrentarán en cuartos. Sin duda, será una de las grandes batallas del torneo.

Si España enamora, y lo hace con Nico Williams y con Fabián, con Rodri y con Yamal, Francia está desconocida. Solo se salva Kante, puro pundonor de selva y desierto y rambla florida. Igual de errática anda Inglaterra. No se les ve el patrón de juego, no logran hacer el fútbol que se les presume a sus jugadores, y caminan por ahí, tristes, como el incierto señor don Hamlet. Sufriendo y a verlas venir.

Mientras, España, que no era ni es favorita (aunque lo diga, con un rapto de orgullo, Luis de la Fuente), sigue a lo suyo. Ensayando estéticas, estrategias, formas de ataque, presión altísima y fluidez narrativa, perdón, es decir, dinamismo, velocidad, combinación rápida, atrevimiento, y esos hilillos dorados de fantasía. Es un equipo de varios sistemas y a la vez un equipo profundamente antisistema. A ver qué hacen hoy sus suplentes ante Albania, que rozó la victoria ante la difusa Croacia.