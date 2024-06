El inesperado incidente de Miguel Induráin en la Quebrantahuesos: “He tenido que parar”

A punto de cumplir 60 años -lo hará el próximo mes de julio-, Miguel Induráin sigue dando que hablar sobre una bicicleta. El mítico ciclista, ganador de cinco Tour de Francia consecutivos, protagonizó este sábado una curiosa anécdota en la Quebrantahuesos, una prueba especial para él, en la que ha participado ya varias ocasiones.

Nada más comenzar a rodar, Induráin extravió su teléfono móvil, por lo que se tuvo que detener y regresar en busca del dispositivo. “He tenido que parar. Al sacar el chubasquero, que lo llevaba puesto en la salida porque hacía frío, se me ha caído el teléfono y he tenido que dar la vuelta”, explicaba el navarro en el micrófono de Aragón Deporte nada más concluir la prueba.

“Lo he intentado coger, pero no he podido”, confesaba Induráin, al que la Quebrantahuesos se le había hecho “larga”. “Voy a tener que cambiar a la Treparriscos otro año”, bromeaba el ciclista, satisfecho con el desarrollo de la cita. “La gente anda muy rápido, cada vez se cuida más. Los he intentado coger, pero no he podido”, señalaba un Induráin que, curiosamente, la primera vez que participó no finalizó la carrera.

En lo puramente deportivo, el francés Alexis Guerin, que realizaba esta prueba por primera vez, entraba el primero en meta, tras 5 horas, 12 minutos y 24 segundos de carrera, batiendo de esta manera el récord que hasta ahora ostentaba Alejandro Valverde, que en la pasado edición la finalizó en 5 horas y 24 minutos.

Guerin se mostró muy contento al llegar a meta. “Valverde es un grande, para mí el mejor ciclista de los últimos 20 años, por lo que esta muy bien batir el récord”, decía.