Haimar Zubeldia: "Hay que afrontar la Quebrantahuesos con cautela, porque es una prueba dura"

El espacio Pirenarium, centro neurálgico de la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos, ha acogido este viernes por la tarde el homenaje de la prueba al ex ciclista profesional Haimar Zubeldia. Pero en esta 33 edición y junto a los participantes correrán más ilustres deportistas, no sólo relacionados con el ciclismo.

Miguel Induráin es ya un habitual y reconocía no saber cuántas veces había participado. El ex tenista David Ferrer la correrá por segundo año, tras iniciarse en esto de la bici durante la pandemia. La Moto GP también tiene representación con Aleix Espargaró, que ha podido acudir seis años después de la primera vez y tras un cambio en el calendario de carreras, y Jorge Martín, que participó en 2018 con muy buen recuerdo y ahora vuelve para volver a disfrutar e intentar bajar de las seis horas.

El futbolista Javier Martínez es el menos preparado de todos, pero “haré mi prueba y a ver que tal”. Y es que explicaba con mucho humor que lleva tres semanas entrenando porque sus amigos “me han engañado”. Luis León Sánchez retirado hace 8 meses del ciclismo profesional ha comentado, "ahora estaré junto a los aficionados disfrutando de la bici". Y Juanpe López, joven ciclista que en breve comenzará a preparar la Vuelta a España, advertía del recorrido “largo y duro”.

Haimar subrayaba que la Quebrantahuesos “es un día para disfrutar, es una fiesta del ciclismo y hay que pasarlo lo mejor posible”. Los “puertos míticos de la Vuelta y el Tour son un añadido y la organización hace un esfuerzo grandísimo para que no falta de nada”, añadía. Zubeldia conoce muy bien esta prueba, ya que ha participado en varias ocasiones y como consejo a los participantes apuntaba que hay que afrontarla “con cautela, porque es dura, desde Somport, pero sobre todo Marie Blanc”.

En eso coincidían el resto de destacados deportistas. Induráin dijo que los participantes “se van a encontrar de todo”, primero un terreno llano, que es la autovía hasta llegar a Jaca, y posteriormente “los puertos”. Reconocía que Marie Blanc es duro, pero Portalet “se me atraganta todos los años”. Y para llegar bien a meta “hay que haber entrenado previamente, si no has hecho kilómetros por mucho que regules no haces nada”.

Este tradicional acto que se celebra el viernes previo a la celebración de la prueba contaba también con autoridades locales y provinciales, como la alcaldesa de Sabiñánigo Berta Fernández y el diputado José Cebollero, con representantes de los patrocinadores y miembros de la organización, con Fernando Escartín a la cabeza.