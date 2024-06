Directo del partido Dinamarca-Inglaterra: resultados de la Eurocopa 2024

Dinamarca e Inglaterra se enfrentan este jueves (18.00) en la segunda jornada del Grupo C de la Eurocopa 2024, que se está disputando en Alemania, en un duelo en el que los ingleses buscan asegurar su presencia en octavos de final y recuperar el brillo que no mostraron en su estreno, pese a gozar de un equipo plagado de estrellas con Jude Bellingham a la cabeza, mientras los daneses esperan sorprender a su rival y encauzar su rumbo tras el gris empate del debut para no meterse en problemas.

El estadio Deutsche Bank Park de Fráncfort acoge este jueves un encuentro que aspira a ser decisivo para el futuro del Grupo C. Los ingleses viajaron al torneo en Alemania dentro del primer escalón de favoritos y conscientes de que esta Euro podría ser la última oportunidad para el proyecto encabezado por Gareth Southgate. Y el debut ante Serbia el pasado domingo se presuponía perfecto para dar un primer paso positivo y llenar la mochila de confianza.

La finalista en la última edición en 2021 superó a los balcánicos como era de esperar, pero lo hizo con su versión menos brillante y sí más resiliente.