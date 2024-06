Porra del partido España-Italia de la Eurocopa: ¿quién ganará?

España busca la clasificación en un choque de altura. El conjunto de Luis de la Fuente se enfrenta este jueves a Italia (21.00) en un partido que es todo un clásico del continente. Se trata de uno de los choques con más tirón de la primera fase, en el que los dos conjuntos calibrarán el potencial con el que han llegado a esta Eurocopa.

¿Cuál será el resultado del partido? En la sencilla encuesta de Heraldo.es todos los lectores de la web pueden dar su opinión sobre el partido. Podrán elegir quién ganará el partido (con el clásico 1-X-2) y también cuantos goles marcará cada equipo.

Los dos equipos llegan como colíderes del grupo B de la Eurocopa, después de que España goleara a Croacia en la primera jornada (3-0) y de que Italia venciera a Albania (2-1). En esta segunda jornada del grupo, este miércoles ya se disputó el Croacia-Albania (2-2). Por lo tanto, España e Italia tienen tres puntos y Croacia y Albania, con un partido más, tienen solo uno. El que gane esta noche, estará automáticamente clasificado.

No se esperan cambios en el once de España. El partido ante Croacia anima al seleccionador a mantener el mismo equipo, incluido un Cucurella que hizo un buen partido en el lateral izquierdo. Spalletti, por su parte, podría retocar su once de cara a meter un perfil de jugador en el centro del campo que pueda contener el estilo del rival como el caso de Bryan Cristante, que acompañaría a Jorginho para poner más 'cemento' delante de la zaga, donde la novedad sería Gianluca Mancini por Riccardo Calafiori.

En caso de que se queden sin hacer los deberes, los dos equipos tendrán la oportunidad en la última jornada de certificar el pase a los octavos de final de la Eurocopa. El próximo lunes, en horario unificado a las 21.00, se medirán Croacia e Italia, mientras que España cerrará la fase de grupos ante Albania.