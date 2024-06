Lasaosa y las peñas acercan posturas: "Se ha terminado el caviar, toca comer sardinetas"

"Se nos ha terminado el caviar. Tenemos que comer sardinetas". Es la frase con la que el nuevo presidente de la SD Huesca, Agustín Lasaosa, ha comenzado la reunión que los representantes del club han mantenido con los homónimos de las peñas azulgranas. Además del nuevo rector, también han comparecido en El Alcoraz otros representantes de la entidad: Javier Cruz, consejero delegado desde hace apenas un mes; Fernando Rivas, consejero hace ya un par de meses; y Joaquín Aineto, director de Marketing. Por parte de las peñas, han hecho acto de presencia alrededor de 30 representantes en los que se encontraban socios de Fenómenos Oscenses, Alcorazados, Monflorite 21-05, Frente Serrablés o Ribagorza.

Lasaosa rompe el hielo

Lasaosa, el primero en tomar la palabra, expuso que, en la era reciente, el club ha vivido "momentos ilusionantes pero de cierto nerviosismo". Además, dejó entrever la actual situación del club en la siguiente frase: "Si me dicen que nos quedamos en Segunda los próximos diez años, lo firmo ahora mismo". Y eso que "hubo un momento en el que fuimos ricos, y no hace mucho tiempo. Hace tres, cuatro o cinco años... ¿Qué ha pasado? Cada uno sabe", concluyó un Lasaosa acostumbrado a no esconderse, y que se reservó lo mínimo para desvelarlo mañana, en la comparecencia inicial de su mandato que ofrecerá a los medios en El Alcoraz.

El consejero Javier Cruz apela a la "proactividad"

Tras las palabras del presidente, el consejero delegado Javier Cruz tomó la palabra para puntualizar que "será alrededor del 5 u 8 de julio cuando se presente la próxima campaña de abonados". Seguidamente, dejó constancia de la necesaria "proactividad" por parte de las peñas para convertir la paralización actual en dinamismo, y dio paso al debate que iban a mantener los propios directivos junto a los peñistas, presentes en El Alcoraz en representación de sus respectivas organizaciones.

Debate con los peñistas

Entonces, Joaquín Aineto, director de Marketing, comenzó reconociendo que "se ha perdido el empuje que había hace cinco o seis años. Es necesario recuperar el feeling entre el club y las peñas". Además, Aineto dejó claro que el club no está para organizar, sino para ayudar: "Si se fleta un bus y no se completa y faltan 500 euros, ahí estamos nosotros para que salga adelante, pero lo que no podemos hacer es organizarlo todo". Ante ello y la escasa cantidad de desplazamiento organizados, una de las socias expuso que la venida de "malos resultados" ha influenciado el seguimiento del equipo.

Algunas de las otras propuestas por parte de los socios fueron la de "crear una previsión presupuestaria" para los gastos que puedan tener las peñas en sus actos relativos al club, como el galardón al mejor jugador del equipo que entrega la peña Fenómenos Oscenses desde hace 16 años. Cifras que, según los peñistas, no ascenderían más allá de los 200 o 500 euros, por ejemplo, y que favorecerían la cohesión entre los jugadores y la afición. Por último, otro de los peñistas expuso que "nos tiene que venir esa motivación exterior, ya sea mediante buenos resultados, jugando mejor o haciendo quedadas de aficionados" con el objetivo de crear mayor ambiente.