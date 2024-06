'La Sertoriana' de Huesca celebra su nacimiento en el Acuartelamiento

Día inédito en el Acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca, que albergaba la salida y la llega de la primera edición de 'La Sertoriana'. Más de 200 participantes se dieron cita en la carrera pedestre, que contemplaba tres modalidades distintas: 'Montañera', 15 kilómetros sobre superficie de trail; 'Urbana', 10 kilómetros desarrollados por los lugares más emblemáticos de la ciudad; y la 'Infantil', que transcurría por el interior del regimiento oscense, y que estaba dirigida a los más pequeños.

Modalidad 'Montañera'

Fue el vallisoletano Jorge Grandoso quien se llevó el triunfo en la modalidad reina gracias al extraordinario tiempo que registró tras completar los 15 kilómetros: 58 minutos y 33 segundos, casi diez minutos por delante del segundo clasificado. Al concluir la prueba, el corredor, con estancia actual en el Acuartelamiento de Jaca, detalló que está "empezando a correr las pruebas de esta zona. La carrera, a pesar de que se denominaba 'Montañera', era bastante rápida para los que nos gusta la montaña. La cresta del Castillo de Montearagón es la zona más atractiva para los corredores, con un circuito muy técnico".

Respecto a la competencia que ha tenido, apuntó: "He ido solo todo el rato. Ahora me encuentro preparando carreras de montaña de mayor distancia, y sabía que llegaba en un buen momento a 'La Sertoriana'". Además, reconoció haberse centrado únicamente en su carrera: "Tenía el objetivo de bajar de la hora y, cuando me he quedado solo, he mirado el reloj para controlar bien los tiempos". Una victoria gestada gracias al ritmo medio de 4.02 minutos el kilómetro.

Por último, el ganador de la prueba reina zanjó: "No sabia muy bien cómo está el nivel aquí, y mi objetivo tampoco era ganar sino coger buenas sensaciones, que cundan los entrenamientos que hacemos y disfrutar la carrera", manifestó Grandoso, que estuvo acompañado en el podio por Alberto Carrasco (1.08.21) y Óscar Plasín (1.10.29), este último del Club de Montaña Peña Guara. En la categoría femenina, la más destacada fue Gisela Miralles, que completó el trail en un tiempo de 1.25.04. Ordenadamente, llegó por delante de María Julia (1.32.00) y de Natalia Allué (1.43.04), corredora de Peña Guara.

Carrera 'Urbana'

En la modalidad 'Urbana', el vencedor fue Felipe Soria, del club zaragozano Stadium Casablanca. El tiempo de 34 minutos y 47 segundos fue le valió para concluir en primera posición gracias a un ritmo de 3.19 minutos el kilómetro. No lo tuvo fácil, pues se vio obligado a exprimirse al máximo hasta la misma línea de meta en un sprint agónico. A los dos segundos llegó Miguel Ángel Bruno y, a los siete, Andrés Bernal.

Manolo Bara, presidente de Peña Guara, una de las entidades organizadoras, expuso que "el estreno ha sido totalmente positivo. Introducir nuevas carreras con estos formatos, en un calendario tan explotado, cuesta ponerlo en marcha". Pese a ello, reconoció que "hacerla coincidir con esta jornada de puertas abiertas que ha hecho la División Castillejos, le otorga un color y un ambiente al cuartel muy interesante y muy bonito".

Respecto a la participación, el presidente expuso que "se están moviendo las cifras previstas, alrededor de 200 participantes. Sabemos que cada uno de ellos viene a darlo todo, a hacer su marca. Llegan reventados, y eso quiere decir que, dentro de sus posibilidades, todos van a tope". Un éxito en la participación provocado, según el presidente, por "lo atractivos y bonitos que son los recorridos pedestres. La 'Montañera' tiene una subida potente, y el poco desnivel que hay se hace en un tramo muy corto, de mucho puerto, y eso requiere tener las piernas muy en forma", explicó el oscense.

Además, resaltó que "la vistosidad de correr por la cresta del Castillo de Montearagón te da una visión de toda La Hoya, y la vista que hay de la otra vertiente también es muy bonita". No pasó por alto el circuito de la carrea 'Urbana': "El hecho de recorrer todos los edificios y monumentos emblemáticos le da ese valor añadido a la carrera. Creo que, si somos capaces de afinar algunas cositas, este evento llegará a consolidarse dentro del calendario principal. Estamos pensando en algunos cambios de cara al año que viene, o en mejorar esto o lo otro...". Apenas ha llegado a su fin la primera edición, y Bara desveló que ya están estudiando la siguiente. 'La Sertoriana' promete.