El zaragozano que cumple 100 internacionalidades con España… desde la grada

Solo 13 jugadores han jugado 100 partidos o más con España. Sergio Ramos, Iker Casillas, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta… y pocos más. Este domingo, en el debut de España en la Eurocopa de Alemania ante Croacia, hubo otra persona que llegó a las 100 internacionalidades… aunque desde la grada.

Se trata del zaragozano David Cebollada, fundador de la peña Marea Roja y, probablemente, el mayor seguidor de la ‘Roja’ en los últimos años. Desde el Mundial de Sudáfrica de 2010 ha visto prácticamente todos los partidos del combinado nacional, por muy lejano y exótico que fuera el lugar en el que jugara. Islas Feroe, Macedonia, Rumanía, Noruega, Suecia… Cebollada ha seguido a España allí donde ha jugado, incluyendo por su puesto los tres Mundiales y cuatro Eurocopas que se han disputado desde entonces.

“En 2010 me fui solo a la aventura a Sudáfrica. Sin entradas para los partidos ni alojamientos, solo con un vuelo de ida. Allí me junté con otros españoles, incluido Manolo el del Bombo, y se me metió un bicho que sigo teniendo dentro como el primer día”, señala. El propio Manolo fue un apoyo y compañero importante en esos primeros años. “Me llama sobrino”, cuenta Cebollada, quien cuenta que el más famoso seguidor de la selección no ha podido ir a Alemania por problemas de salud.

Su proyecto de hacer una peña que siga a la selección allá donde vaya sigue cuajando. Marea Roja ya reúne a medio millar de aficionados de todas las partes del país, que se juntan para ver los partidos, hacer desplazamientos, actividades… En Alemania de momento ya han tramitado para los socios de la peña 1.200 entradas para los tres partidos de la primera fase. “En España es complicado, porque los clubes son los que más tiran, el Madrid, el Barça... En países como Croacia, Irlanda o Escocia no tienen equipos tan potentes, y su equipo es la selección”.

Según cuenta, los aficionados españoles son “queridos en todos los sitios”. “Siempre se hacen fotos con nosotros, no damos problemas… No somos ultras, somos aficionados a nuestra selección y a nuestro país”, explica.

David Cebollada, con su hijo Diego Armando y su sobrino Alejandro. Heraldo

Este zaragozano loco por la ‘Roja’ ha viajado con su hijo Diego Armando (19 años) y su sobrino Alejandro Cabero (16), a quienes ha metido el veneno del combinado nacional. Aunque antes del partido frente a Croacia el equipo generaba dudas a muchos aficionados, Cebollada ya confiaba en sus posibilidades: “Siempre he creído que vamos a ganar la Eurocopa, si no no hubiera venido”.

Tras el debut, estas expectativas se han podido reafirmar: “Hay muchas comparativas con equipos anteriores. Ahora no hay figuras importantes de esas que se ponen los niños el nombre en la camiseta, como Xavi, Piqué, Iniesta… Pero esto es un grupo, un bloque potente. Confío en que vamos a estar ahí, y cuando lleguen los equipos fuertes es cuando más lo vamos a demostrar”.

Sin billete de vuelta, David Cebollada confía en llegar esta Eurocopa a su partido 106 con España, el de la final de la Eurocopa. De los 100 primeros, recuerda con especial cariño el primero (con apenas 12 años en La Romareda) y la final del Mundial en Sudáfrica. “Aún quedan muchos más”, señala esperanzado.