El Casademont Zaragoza congela los precios y aspira a tener 7.500 abonados la próxima temporada

El Casademont Zaragoza ha desvelado este viernes los detalles de su nueva campaña de abonados que, bajo el lema 'Guardianes de Zaragoza', aspira a conseguir que unos 7.500 aficionados al baloncesto acudan al pabellón Príncipe Felipe cuando jueguen tanto el equipo masculino como el femenino. Es un reto ambicioso (hoy se cuentan unos 6.600 abonados), pero se han presentado varios reclamos para hacer más atractivo el hacerse abonado.

Nacho Simavilla, director del área de negocio del Casademont, ha explicado esta mañana que "se han conseguido mantener los mismos precios que el año pasado", a pesar del incremento de algunos costes. Así, por ejemplo, los nuevos abonados en tribuna inferior pagarán 550 euros y en los fondos, 240. El precio más económico del abono único (también hay otro exclusivo femenino) es desde los 150 euros de la nueva grada de animación, mientras que el más alto es de 700 euros en tribuna preferente (640 euros para las renovaciones). La citada nueva grada de animación ocupará el sector 56 y será accesible para jóvenes entre 14 y 30 años, "que quieran estar los 40 minutos del partido dándolo todo".

"Hemos hecho esta campaña con ilusión y mucho esfuerzo. Nos hemos dejado la piel", ha explicado Simavilla, ahondando en que 'Guardianes de Zaragoza' es el lanzamiento "más competitivo de la historia del club". "En Aragón nos queremos poco y, precisamente, queremos que el Casademont sea el orgullo de la ciudad y de Aragón para seguir dando un salto hacia arriba", ha continuado, antes de explicar otra de las ventajas del próximo año: como no se quieren ver asientos vacíos, los propietarios de un abono tendrán facilidades para cederlo cuando no puedan asistir al pabellón.

Muy nobles,

Muy leales,

Muy heroicos,

Inmortales,

El abono dará derecho a ver, al menos, 40 partidos (dos de presentación, 17 de fase regular ACB, 15 de la Liga Femenina y 6 de competiciones europeas) y desde el club calculan que eso implica que se ve cada partido por unos 3,75 euros, "lo que incluye espectáculo, baile, música, diversión con la mejor mascota de la competición...", ha dicho David Jasso, presentador del acto en las instalaciones de Caja Rural. Precisamente, la entidad bancaria ha lanzado una oferta por la que si se domicilia la nómina en Caja Rural se bonifica el abono hasta con 500 euros, más una bufanda luminosa del equipo de regalo, tal y como ha explicado Beatriz Valverde, directora de Particulares, Colectivos e Instituciones en Caja Rural de Aragón.

Competiciones europeas

Sobre los partidos europeos, para los que están clasificados tanto el equipo femenino como el masculino, es cierto que aún no se sabe qué competición disputarán, pero el club ha explicado que se incluyen en el abono los partidos de la fase regular, pero no los 'play off' se se alcanzaran.

El próximo año el Casademont continúa con la misma política de descuentos de anteriores campañas: hay una tarifa familiar, por el que el segundo miembro de una unidad familiar que sea mayor de 16 años tendrá un 20% de rebaja, el tercero o posteriores hasta un 30%. También existe el descuento para menores de 16 años (50%), el de mayores de 65 años (un 20%), para personas con discapacidad (20%) o desempleados (20%).

Junto a la nueva grada de animación -ubicada enfrente de la de los Hinchas Lleons- continuará la 'grada joven' (que incluye a personas implicadas en la Federación Aragonesa de Baloncesto) y la nueva 'grada Unizar', que surge tras la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza.

"Zaragoza es ciudad de baloncesto y se ve con el número de licencias que hay en la Federación. Eso hay que demostrarlo también en la cancha y es por lo que creemos que el objetivo de 7.500 abonados es ambicioso pero posible de conseguir", explican fuentes del club, que -en lo deportivo- señalan también que "la misma meta cada año es más difícil y más cara". Aunque faltan por conocer muchos fichajes, "el club sigue en la élite después de 22 años y eso es algo también que tiene mucho valor y deber ser atractivo para la afición".

En paralelo a la campaña de abonados se ha presentado un emotivo 'spot' en el que salen a relucir los símbolos y las señas de identidad de Zaragoza, que quedan plasmados también en las nuevas equipaciones de los equipos. Los jóvenes jugadores Amando Lindo y Rubén Valero han presentado las nuevas camisetas con muchos elementos referidos al Pilar, la Puerta del Carmen o la cabeza de Goya, y el responsable comercial de Casademont, Jaime Sánchez, ha informado de que la marca Mercury ha hecho un esfuerzo importante para que ya estén a la venta.