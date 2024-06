Los padres de los niños y niñas del programa de tecnificación de Andorra denuncian su cancelación

Un grupo de padres de los 23 niños y niñas del programa de tecnificación deportiva del IES Pablo Serrano de Andorra denuncian su cancelación de cara al próximo curso. Desde el año 2017, el instituto andorrano acogía este proyecto, enfocado a fomentar el deporte femenino, la conciliación con la actividad académica y la mejora del rendimiento deportivo, y también a evitar el abandono del deporte en edades tempranas. Disciplinas como el bádmiton, el fútbol sala, la gimnasia rítmica y la natación de salvamento y socorrismo se han visto beneficiadas en este periodo.

El programa, dependiente de la dirección general de deporte del Gobierno de Aragón ,la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y el Ayuntamiento de la localidad turolense, se va cancelar para el próximo curso, decisión que ha levantado las críticas y denuncias de este grupo de padres. “Nos han con han confirmado que no va a a tener continuidad para el curso que viene, así que las instituciones implicadas en el proyecto van a obligar a los chicos y chicas a abandonar el sueño que comenzaron cuando decidieron matricularse”, señalan en una carta emitida a los medios de comunicación.

Según indican, “la Comarca no quería aportar el dinero que tenía que asumir según el convenio que a tres partes que habían firmado Gobierno de Aragón, Comarca Andorra Sierra de Arcos y Ayuntamiento de Andorra, así que Dirección General de Deporte, decide poner fin al programa de tecnificación”. Después de varias reuniones y estudiar alternativas, la Comarca comunicó a los padres su intención de rectificar y valorar posibles escenarios, pero, finalmente, según la dirección general de deporte, “ya es tarde” y los plazos han finalizado.

“En las reuniones que se han mantenido con la Comarca no se ha podido conocer con exactitud, porque no nos lo han dicho, el coste real que supone la tecnificación para la institución que cuenta con un presupuesto de más de 3 millones de euros, pero se calcula que podrían ser menos de 30.000 euros. De esa cantidad de dinero depende que niños y niñas del instituto puedan compaginar con éxito sus estudios con la práctica de deporte”, afirman los padres en su protesta. “Se pidió al Ayuntamiento que aportaran, a parte de las instalaciones, que no suponen ningún gasto ya que se usan en horario de atención al público, apoyo económico, pero dijeron que ellos ya asumían su compromiso y que no tenían intención de asumir nada más”, añaden.

Al final, entre todos lo han conseguido, y 23 estudiantes y los futuros que se querían incorporar dejan colgado parte de su proyecto de vida, sin que esto le importe a nadie. Sería una pena para la provincia y para la comarca perder un programa tan beneficioso para los jóvenes”, apostillan.