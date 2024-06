El nadador español Dennis González denuncia ataques homófobos en las redes

"A mí me da igual, pero sé que si hay un niño que está empezando a hacer natación artística y recibe comentarios así, le van a afectar". Esta es la denuncia del nadador español Dennis González, que este martes se proclamó campeón de Europa de sincronizada. No contento con eso, horas más tarde también obtuvo la medalla de oro en otro ejercicio junto a Emma García en la modalidad de rutina libre por parejas mixtas.

A pesar del brillante triunfo, el joven nadador se llevó un disgusto cuando regresó a su hotel de Belgrado y vio los comentarios homófobos que recorrían las redes. "Trucha, vaya pluma" o "tendrían que limpiar la piscina de aceite" fueron algunos de los lamentables comentarios que pudieron leerse en Twitter (ahora X) después de que Teledeporte colgara el vídeo con su actuación en los Europeos.

𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐥𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐲 𝐨𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐳



🙌¡Magnífica actuación de Dennis González en la final de solo técnico masculino!



El Europeo de natación artística, en DIRECTO en @teledeporte y @rtveplay. pic.twitter.com/cfTdKtpKWC — Teledeporte (@teledeporte) June 11, 2024

"Yo no entiendo si estamos en el siglo XXI o en X antes de Cristo todavía", dice el campeón de Europa, acerca de unos comentarios que nada tienen que ver con el esfuerzo realizado para conseguir subirse a lo más alto del podio. "A mí me da igual, pero sé que si hay un niño que está empezando a hacer natación artística y recibe comentarios así, le van a afectar. Y yo no no quiero eso", continúa en un vídeo de TikTok el deportista de 20 años.

El vídeo lleva ya más de 180.000 reproducciones y ha servido de acicate para que muchos internautas anónimos y también algunas estrellas del deporte hayan salido en defensa de González y hayan denunciado la homofobia aún latente en muchas disciplinas deportivas. "Campeón", "te queremos", "orgullo de España" o "trabajazo" son algunos de los mensajes de apoyo que ha recibido tras su denuncia.

"No le deis bola a estos mensajes negativos porque lo único que buscan es atención, cosa que no tienen y destacar de algo que no tienen, como la gente que estamos trabajando detrás", dice González, que volverá de Belgrado con dos medallas de oro.