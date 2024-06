Casademont Zaragoza: Una campaña de abonados repleta de incógnitas e incertidumbre

El Casademont Zaragoza presentará este viernes su campaña de abonados de cara a la próxima temporada. Con el lema ‘Guardianes de Zaragoza’, el club lleva semanas calentando motores en la redes sociales, donde los aficionados responden con sentimientos encontrados. Si bien la plantilla del equipo femenino está cerrada al 100%, la del masculino continúa siendo una incógnita ya que, de momento, se han anunciado más salidas que incorporaciones. Para colmo de males, los rumores de azuzan esta incertidumbre y, en las últimas horas, los ha habido en todas las direcciones.

En los medios catalanes se informa del interés del Joventut por el base Trae Bell-Haynes, del que el Casademont quería hacer su jugador franquicia. El canadiense tiene un año más de contrato en Zaragoza, pero con una cláusula de salida a un equipo de Euroliga hasta el 30 de junio. El Joventut va a jugar la Eurocup, que está un pasito por encima de la FIBA Europe Cup que le ofrece el Casademont, quien le está tentando mejoras económicas a Bell-Haynes para tratar de retenerlo. Todo apunta a que los verdinegros perderán a Andrés Feliz, que tiene pie y medio en el Real Madrid, con lo que quieren seducir a Bell-Haynes por activa y por pasiva.

A día de hoy, lo que el Casademont ofrece a los aficionados son las renovaciones de Santi Yusta y Miguel González, más la incorporación del pívot angoleño Jilson Bango. Tras la marcha de McFadden y Kravic, es un misterio aún qué sucederá con jugadores como Mitchell Watt o Finn Delany, que fueron importantes el año pasado.

Se da prácticamente por hecho que, ante la baja de Mark Smith, el escolta AJ Slaughter jugará la próxima campaña en el Príncipe Felipe, pero aún no hay nada oficial. El jugador cerraría así una etapa de cinco años en Gran Canaria y recalaría a orillas del Ebro, a punto de cumplir 37 años, con pasaporte europeo y con la experiencia de que ya coincidió con Porfirio Fisac un par de temporadas en las islas.

Nadie puede pretender tener la plantilla diseñada a mitad de junio, pero los aficionados piden algo más de concreción para poder "ilusionarse" de cara a afrontar el primer pago de los abonos que no tardará en llegar. Las prisas son malas consejeras para fichar, pero la marea roja teme que los nombres más atractivos del mercado se aten pronto a otros clubes y en verano quede poco donde buscar.

Tampoco se sabe qué futuro aguarda a Yoanki Mencía, a Lucas Langarita, a Didac Cuevas o al propio Borisa Simanic (¿quién se acuerda de él?) y es probable que hasta que no se resuelva la espinosa situación de Bell-Haynes no se pueda plantear qué se hace con el resto del equipo. Había muchas ilusiones puestas en el hipotético regreso de Carlos Alocén que ahora se antoja imposible y también sonaron otros nombres (sobre todo el del Philip Scrubbs), que parecen no acabar de concretarse. Tampoco se ha confirmado el interés del club por el uruguayo Joaquín Rodríguez, que muchos medios ya vinculan con el equipo rojillo.

De momento, los ‘Guardianes de Zaragoza’ han de hacer un acto de fe, si bien también hay que contar que el año pasado la plantilla estaba bastante definida hasta que en septiembre (sobre todo con el 'affaire' Jovic) se desbarató por completo…