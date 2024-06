Paul McGrath, una estrella del atletismo con raíz aragonesa

La nueva sensación del atletismo español tiene raíces aragonesas. Paul McGrath Benito, que se ha proclamado en Roma subcampeón de Europa de los 20 kilómetros marcha con solo 22 años, tiene padre escocés y madre nacida en Lanaja. Aunque resida en Gavá (Barcelona), no olvida estos orígenes y veraneó durante buena parte de su niñez en la localidad monegrina. Una carrera atlética que avanza con pasos de gigante le impide regresar con la frecuencia que le gustaría a un pueblo donde presumen de vecino olímpico, pues participará en los Juegos de París a partir del mes que viene.

"Lanaja es el pueblo de mi abuela y de mi madre. He pasado los veranos de mi infancia allí", recuerda para HERALDO. Conforme se fue centrando en el atletismo las visitas se espaciaron más en el tiempo: "Tenía competiciones que me obligaban a ir muy poco, algún fin de semana. Mantengo amigos y familia, un vínculo muy fuerte".

No solo en lo emocional, pues el pueblo también le sirvió para entrenar: "En las últimas semanas de agosto comenzaba a trabajar y eran los entrenamientos más duros de la temporada, después de un mes sin hacer nada y a 40 grados... A nivel mental me ha ayudado mucho", asegura.

Orgullo najino y una genética privilegiada que alcanzó su momento álgido este fin de semana en Italia. A la estela de sus predecesores en una modalidad que ha dado nombres como los de Paquillo Fernández, García Bragado, Daniel Plaza o María Vasco, llegaba a la Ciudad Eterna con los avales de sus títulos europeos sub 20 y sub 23. Solo se interpuso entre el español y la gloria el atleta sueco Perseus Karlstrom, doce años mayor y que hizo valer su experiencia en el tramo final de la prueba. Nada mal para tratarse de su estreno con la selección absoluta.

Su padre, James, es escocés y sus abuelos paternos, irlandeses. James conoció a su futura esposa, Isabel Benito, en Glasgow en 1992 cuando ella había viajado a la ciudad para estudiar inglés. Se enamoraron y decidieron establecerse en Barcelona huyendo de la lluvia y en busca del sol. Allí nacería Paul en 2002, diez años más tarde, y de su padre ha heredado el amor por los colores del Celtic de Glasgow, del que llegó a ser socio durante una temporada. Le pusieron Paul para que su abuela materna pudiera pronunciar su nombre con cierta facilidad. Curiosamente, el club catalán para el que compite, el Cornellá At., presenta el color verde del Celtic.

Con la meta de los Juegos Olímpicos, donde competirá el 1 de agosto, y, mientras trabaja su técnica, tiene muy siempre presentes a sus padres. "Me aportan su amor incondicional. Con ellos no es todo ganar o perder, hay mucho más. Soy afortunado de hacer lo que más me gusta y con su apoyo, siempre están allí", valora McGrath.

Se ganó el billete para París al proclamarse esta temporada campeón de España absoluto de los 20 kilómetros marcha. Derrotó al gran favorito, Álvaro Martín, que renunció después a Roma para centrarse en los Juegos. Con un crono de 1:17.55, batió el récord de España sub 23. Su tiempo el pasado fin de semana fue de 1:19.31. Ya en 2018, con solo 16 años, comenzó a brillar en el circuito internacional con una sexta plaza en el Europeo sub 18, donde participó en la distancia de los 10.000 metros. Al año siguiente se colgó la plata en el Festival Olímpico de la Juventud Europea y desde 2022 se ha especializado en los 20 kilómetros.