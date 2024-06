Nadal y Alcaraz jugarán juntos en los Juegos Olímpicos de París

El exnúmero uno del mundo Rafael Nadal, el actual número dos de la ATP, Carlos Alcaraz, el último medallista olímpico del tenis español, Pablo Carreño, el número 1 en el ranking de dobles, Marcel Granollers, y Alejandro Davidovich son los cinco jugadores preseleccionados para representar a España en los Juegos Olímpicos de París, según anunció este miércoles el seleccionador español, David Ferrer, en el RCT Barcelona-1899.

Los cuatro primeros disputarán el cuadro individual y Granollers únicamente la modalidad de dobles, en la que Nadal y Alcaraz formarán además una de las dos parejas que representarán a España en el torneo.

"Rafa y Carlos van a estar jugando juntos en París si nada lo impide, y aunque tengo una idea clara de quién formará la segunda pareja, aún no estoy seguro al cien por cien", declaró Ferrer, que todavía no tiene totalmente decidido quién acompañará a Granollers, número uno del ranking mundial de la especialidad junto a su pareja habitual en el circuito, el argentino Horacio Zeballos.

La Real Federación Española de Tenis (RFET) dará a conocer la lista definitiva para París 2024 el próximo 4 de julio, coincidiendo con el torneo de Wimbledon. Y, si no hay imprevistos de última hora, Nadal disputará a sus 38 años y con rñanking protegido (número 9 de la ATP) sus cuartos Juegos Olímpicos.

Y es que el balear ya estuvo en Atenas 2004, Pekín 2008, donde logró la medalla de oro en individuales, y Río de Janeiro 2016, cuando conquistó otro oro, esta vez en la modalidad de dobles junto a Marc López. En París, volverá al escenario donde ha hecho historia ganando 14 veces Roland Garros.

En cuanto a Carlos Alcaraz, puede que sea la gran baza española en el cuadro individual. El murciano, de 21 años, viene de ganar Roland Garros y de sumar su tercer Grand Slam, tras el US Open de 2022 y Wimbledon 2023. El número 2 del mundo actualmente, por detrás del italiano Jannik Sinner, es el gran favorito a repetir éxito en las pistas de Roland Garros, sede olímpica de París 2024.

Será el debut olímpico de Carlos Alcaraz, quien comentó que prefería ganar el oro en París 2024 a ganar Roland Garros. De momento, ya ha ganado el Grand Slam francés y querrá tocar de nuevo el cielo este verano. Dejada atrás su lesión, será sin duda el rival a batir por el resto de tenistas, incluidos Nadal y el resto de españoles.

Alejandro Davidovich, actual número 32 del mundo, y Pablo Carreño, alejado en el ranking por una larga lesión pero ya recuperado, completan el cuadro individual. Carreño es, además, el último medallista olímpico español con su medalla de bronce individual en Tokyo 2020. Por otro lado, Marcel Granollers, actual número 1 del mundo en dobles, jugará también el cuadro de dobles con una pareja todavía por determinar, si bien podría jugar junto a Carreño o Davidovich. Y, en cuanto al dobles mixto, todavía no se puede anunciar pese a que David Ferrer y Anabel Medina están ya estudiando las distintas posibilidades.

Sara Sorribes y Cristina Bucsa, el equipo femenino

En el cuadro femenino, Sara Sorribes y Cristina Bucsa, las número 56 y 65 del ranking WTA del momento, jugarán el cuadro individual y también harán pareja en el cuadro de dobles, siendo ésta última su gran baza tras lograr la victoria en el Mutua Madrid Open de este año.

La gran ausencia es la de la tenista Paula Badosa, que tomó la decisión de no acudir a París para no gastar uno de los dos 'rankings protegidos' que le quedan para 2024, y centrarse en su regreso a la elite y a mejorar su ranking mundial, ya que ahora mismo es la número 118 del mundo y, por ranking, no puede acceder directamente a París 2024.