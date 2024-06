Luis Fernando López Lapuente. Quizá su nombre no les suene demasiado. Su alias sí es muy conocido en las canchas de fútbol sala de España y de Italia, además de en el Fondo Norte del estadio de La Romareda. A Willy le amputaron la pierna izquierda por encima de la rodilla en el pasado mes de abril. Entre innumerables muestras de cariño, todos intentamos asimilar que el deporte del balón pequeño y los partidos en el Gol de la antigua Feria de Muestras habían acabado para este extasiado entrenador de sala y seguidor del Real Zaragoza. Sin embargo, este miércoles nos confirmó Willy que estábamos equivocados. “Me amputaron la pierna, pero voy a volver a entrenar y a ir a La Romareda”, indicó sin conceder ningún espacio a la duda este apasionado del deporte y de la vida. “Aún no me han puesto la prótesis, pero ya estoy fortaleciendo las piernas. Entrenaré al fútbol sala e iré a ver al Zaragoza en vivo aunque solo pueda andar con una pierna y las muletas”, subrayó.

Los días, las semanas, inmediatamente posteriores a la intervención quirúrgica han sido duras para nuestro querido Willy. “Estoy en casa, voy al hospital Miguel Servet en ambulancia, asisto a rehabilitación, vuelvo a casa, viene la enfermera a casa a curarme, así son mis rutinas. Pero he mejorado muchísimo y ya me encuentro fuerte. Y tengo muy claro que no me voy a quedar en casa viendo el techo. Quiero actividad, necesito actividad; por eso acabo de llegar a un acuerdo con un club de fútbol sala”, explicó.

El nuevo equipo de Willy, paradójicamente, no constituye ninguna novedad: el Paniza. “He entrenado en España y en Italia en máxima categoría, pero en ningún sitio me siento tan identificado como en Paniza. Es una gente maravillosa con la que ya alcanzamos importantes metas deportivas”, argumentó.

Este año competirán en categoría nacional, en la exigente Tercera División del Caspe, Cadrete, Peña La Unión, Boca Híjar, el Ebrosala del amigo Cantín… No lo tendrá sencillo el Paniza, equipo representativo de un municipio de menos de mil habitantes que lucha con los mejores de Aragón. “Hay un importante vínculo emocional con el Paniza, eso está clarísimo. Me llevo muy bien con el presidente y con los jugadores, muchos de ellos de Paniza. También hay jugadores de Muel, de Longares… Todo queda en la comarca, aunque también ficharemos algo de Zaragoza. Vamos a entrenar en Muel y en Paniza. Seguro que competimos bien”, aseguró.

Este año Willy tendrá ayudante de postín: Miguel Ángel Marco, exseleccionador en tiempos de la Federación Aragonesa de Fútbol Sala y profundo conocedor de la materia futbolsalera. Entre los dos, pilotarán este equipo tan singular por las pistas de Aragón.

Además de gestionar un conjunto de fútbol sala de categoría nacional, Willy también quiere regresar a La Romareda. “Se puede ver el partido por la tele, pero a mí me gusta ver al Real Zaragoza en vivo. Llevo toda la vida en el Fondo Norte. Y, aunque sea cojo, volveré al Fondo Norte. Iré al campo con un taxi adaptado o como sea pero iré. Yo quiero ver el ascenso del Zaragoza a Primera en La Romareda”, sentenció Willy. La falta una pierna, pero sigue siendo Willy.