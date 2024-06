La aragonesa Mireya Arnedillo frena su carrera por una lesión: “Volveré, no tengáis duda"

Mireya Arnedillo detiene su carrera. La zaragozana, una de las más firmes realidades del atletismo aragonés, se ve obligada a parar como consecuencia de una lesión que arrastra desde hace casi dos meses. Así lo ha revelado la propia deportista, con un sentido mensaje publicado en las redes sociales donde admite que debe recuperarse “física y mentalmente”.

“Ojalá estas palabras fueran diferentes pero el juego es así. Doy un paso al lado para parar un tiempo y poder recuperarme de una lesión que arrastro desde hace casi dos meses. Lo hemos intentado. Ha habido mucho trabajo, dolor, incertidumbre, ganas, motivación, lágrimas, sonrisas y una ilusión que me decía ‘sigue Mire’. Pero cuando tu cuerpo te da señales tienes que escucharle porque a veces se nos olvida que no somos máquinas y que primero somos personas”, reconoce Arnedillo.

La aragonesa asegura que confía en ella y en que “algún día, después de seguir trabajando día tras día, todo se refleje en una sonrisa sincera y orgullosa”. “La decisión no ha sido fácil, pero sí que me ha hecho sentirme tranquila. Por cierto, no hay mejor motivación que ver un Campeonato de Europa que te recuerde que si quieres llegar ahí hay que pasar por muchas etapas antes. En ello estoy. Gracias de corazón a los que estáis conmigo en mi barco, sois gran parte de mi motor. Y gracias a todas las personas que se han preocupado por mí este tiempo desaparecida, demuestra que este deporte no es solo correr, saltar o lanzar… va mucho más allá”, asegura.

Por último, la zaragozana reconoce que ahora le toca “alejarse por un tiempo” de las pistas de atletismo. “Pero volveremos, no tengáis duda. Y os aseguro que con más fuerza que nunca porque este año está siendo de aprender mucho”, finaliza.