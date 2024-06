El ciclista aragonés Jorge Arcas, atropellado en el Tour de Suiza: “Se me ha llevado por delante”

El ciclista aragonés Jorge Arcas se ha llevado un gran susto en la etapa de este miércoles en el Tour de Suiza. El corredor serrablés, que milita en las filas del Movistar Team, ha sido atropellado por un coche de la organización de la prueba, tal y como él mismo ha denunciado en su perfil en ‘X’.

“Si ya tenemos suficiente tensión en carrera , hoy solo me ha faltado que un coche de la organización del Tour de Suiza se me ha llevado por delante. Ni una sola disculpa hacia mí por su parte, gracias”, ha lamentado el ciclista, que también ha apuntado: “Todo el mundo tenemos que ir con cuidado en carrera, no solo los corredores”.

Afortunadamente, el incidente se ha quedado solo en un susto y Arcas está fuera de peligro. En lo puramente deportivo, el ciclista noruego Torstein Træen (Bahrain-Victorious) ganó la cuarta etapa del Tour de Suiza, disputada entre Rüschlikon y Gotthard Pass sobre 171 kilómetros, haciendo buena la escapada y superando a un Adam Yates (UAE Team Emirates) que es el nuevo líder de la general de la ronda suiza.

Træen, que logra su primera victoria profesional a sus 28 años, estrenó su palmarés con un gran triunfo, en un escenario idílico con las montañas nevadas de Suiza de fondo y en un Gotthard Pass que cuenta, en la mayor parte de su ascensión, con adoquines.

El español Enric Mas, compañero de Arcas en el Movistar Team, entró séptimo a 1:27 del ganador. Con su buena etapa, Mas sube 13 posiciones en la general y ahora es séptimo a 1:17 de Yates, mientras que su compañero Pelayo Sánchez ganó siete puestos y es 18º a 2:02 minutos. Este jueves la quinta etapa volverá a ser de montaña, entre Ambrì y Carì sobre 148,6 kilómetros, con una subida final de 10,2 kilómetros al 8,8 por ciento de pendiente media.