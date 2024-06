El español Dennis González se corona nuevo campeón de Europa de solo técnico en natación artística

Dennis González refrendó el dominio de la natación artística española en el viejo continente tras conquistar este martes la segunda medalla de oro para la delegación española en los Europeos de Belgrado al imponerse en al final de la rutina técnica en la modalidad de solo. Si previsible era el triunfo del equipo femenino español, que se coronó el lunes nuevo campeón de Europa en la final de la rutina técnica en la modalidad de conjuntos, más inesperada era la presencia de Dennis González en lo más alto de podio.

Un lugar que parecía reservado al italiano Giorgio Minisini, una auténtica leyenda dentro de la natación artística que llegaba a la capital serbia dispuesto a revalidar el oro conquistado hace dos años en Roma. Pero la nueva reglamentación convierte a la natación artística, un deporte en el que antaño las plazas parecían designadas de antemano, en una modalidad donde la sorpresa está a la orden del día.

Y si no que se lo digan a Minisini, que partía con el mayor grado de dificultad de todos los participantes y que parecía destinado al oro con su enérgica interpretación del "Still loving you" del grupo Scorpions. Sin embargo, el italiano de 28 años, fue víctima de la temidas "base marks" tras no realizar los dos elementos híbridos con los que contaba en su programa de la manera y con el grado de dificultad que había declarado en la tarjeta de dificultad presentada a los jueces antes de saltar a la piscina.

𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐥𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐲 𝐨𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐳



🙌¡Magnífica actuación de Dennis González en la final de solo técnico masculino!



El Europeo de natación artística, en DIRECTO en @teledeporte y @rtveplay. pic.twitter.com/cfTdKtpKWC — Teledeporte (@teledeporte) June 11, 2024

Una circunstancia que relegó a Giorgio Minisini a la tercera posición con una nota de 185,9800 puntos, casi cuarenta unidades menos -39,866- que el español Dennis González, que se colgó la medalla de oro con una puntuación de 225,8466. A diferencia del transalpino, el nadador catalán, que cumplió 20 años el pasado mes de mayo, cumplió a rajatabla con lo expuesto en su tarjeta de dificultad. Una pulcritud técnica a la que Dennis González añadió su habitual fuerza interpretativa para atrapar la atención de jueces y espectadores con su interpretación del 'Kiss' de Prince.

Dennis González, nuevo campeón de Europa de solo técnico de natación artística Darko Bandic

Tal y como reflejaron los 94,300 puntos que el barcelonés logró en la impresión artística, más que ningún otro finalista, y que permitieron a González lograr un oro que sumar al que el barcelonés logró en el año 2023 en los Mundiales de Fukuoka en la modalidad de solo libre. Tras el nadador español se situó el británico Ranjuo Tomblin, de 18 años, que se colgó medalla de plata con una nota de 204,4466 puntos.

El británico, que ya escoltó en el podio a Dennis González en los Europeos júnior disputados hace dos años en Alicante, se benefició de los fallos de Minisini y del francés Quentin Rakotomalala, otro de los firmes candidatos a las medallas, que como el italiano se vio lastrado por la temidas "base marks" que lo relegaron a la cuarta plaza final.

Por su parte, el jovencísimo sueco David Martínez Delgado, de origen español, concluyó en quinta posición con una interpretación que le augura a sus todavía 16 años un ilusionante futuro.