Marta García atrapa el bronce que dejó escapar García-Caro, primera medalla de España

La atleta española Marta García se colgó la medalla de bronce este viernes en los 5.000 metros del Campeonato de Europa que se está disputando en Roma, en una primera jornada que tuvo el amargo desliz de Laura García-Caro, cuarta en los 20 kilómetros marcha, y el quinto puesto de Belén Toimil en peso.

García dio a España su primera medalla en la cita italiana, a mes y medio de los Juegos Olímpicos de París 2024, en una espectacular última carrera de la jornada inaugural. La leonesa, siempre delante en un 5.000 con mucho ritmo, palió el sabor amargo que había dejado García-Caro unas horas antes, quien perdió el podio en el último metro, precisamente con un tremendo esprint final.

Así, tras el oro de la italiana Nadia Battocletti y la plata de la noruega Karoline Grovdal, apareció Marta in extremis para superar a la neerlandesa Maureen Koster y lograr así su primera medalla internacional. Además, la leonesa batió el récord de España con su marca de 14:44.04, que estaba en poder de Julia Vaquero desde 1996 (14:44.95). En su primera final absoluta, María Forero fue decimotercera, con récord de España Sub-23 (14:29.68).

"He pensado que estaban las medallas ahí, luego que ya no estaban ahí y que tenía que aguantar. De repente, he respirado hondo y en esa recta de meta he dicho 'todavía se puede', y sí se puede", dijo en declaraciones a los medios de la RFEA, sin creerse tampoco su récord de España. "Es un extra, no me había enterado. Si no crees que puedes, nunca lo haces, estoy flipando", afirmó.

En el inicio de la jornada vespertina, García-Caro firmó una gran carrera, muy igualada en cabeza, como clara candidata al podio, pero no se percató de la remontada de la ucraniana Liudmila Olianovska en los últimos 100 metros ya en el Estadio Olímpico de Roma. La andaluza, de 29 años, llegó a recoger una bandera de España para encarar la recta final saboreando el mayor éxito de su carrera, pero cuando levantaba el brazo sonriente vio pasar por su derecha a Olianovska a escasos dos pasos de la meta.

El oro y la plata fueron para las italianas Antonella Palmisano y Valentina Trapletti. En cuanto al resto de españolas, Cristina Montesinos fue sexta y Raquel González sólo pudo ser novena.

"Decepcionada por haber perdido el bronce en el último momento. Veía que estaba cerca, en el 100 la he visto más lejos y pensaba que no me pillaba y me ha pillado. Gracias a toda la gente que me está empujando siempre. Con el tiempo valoraré volver a estar aquí", dijo García-Caro en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), recogidas por Europa Press.

Por otro lado, en la otra final con representación española Belén Toimil estuvo gran parte del concurso en puestos de podio, con 18.43 en su segundo intento, pero en los dos últimos lanzamientos se vio relegada al quinto puesto continental. Igualmente, la gallega firmó la mejor actuación de siempre para España en un Europeo en esta prueba. El oro y la plata fueron para las neerlandesas Jessica Schilder y Jorinde Van Klinken, mientras que bronce fue la alemana Yemisi Ogunleye, por delante de su compatriota Alina Kenzel, quienes pasaron a Tomil en los dos últimos intentos.

Ana Peleteiro, favorita al oro

La de Toimil fue una de las siete clasificaciones a finales que dejó la sesión matinal en la capital italiana. Uno de los protagonistas fue también Orlando Ortega, subcampeón olímpico en Rio de Janeiro en su regreso internacional tras dos años sin pisar las pistas, con una ronda preliminar de la que estaban exentos Asier Martínez y Quique Llopis en la que logró su presencia en semifinales, después de ser duodécimo, dentro de los 14 que avanzaban por tiempos.

Mientras, la vigente bronce olímpica de triple salto, la española Ana Peleteiro, se fue hasta los 14.21 en su primer intento y pudo irse a descansar con los deberes hechos, ya en la final del domingo, máxima favorita al título que ya conquistó bajo techo en 2019. Además, Marta Pérez y Esther Guerrero avanzaron a la final de los 1.500 metros.

Irene Sánchez-Escribano, la tercera consecutiva que logra, y Carolina Robles brillaron en las semifinales del 3000 metros obstáculos para estar en la pelea por las medallas. Por otro lado, el vigente campeón bajo techo de 800, Adrián Ben, Álvaro de Arriba y Mohamed Attaoui accedieron a semifinales.

El broche matinal para la delegación española fue el de Eusebio Cáceres, con un 7.98 en la longitud para ocupar la sexta plaza en su grupo de calificación, manteniendo su racha de todo finales en Europeos, confiando en sus opciones de un primer metal.