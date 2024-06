Eduardo Menacho: "Llego a Roma en el mejor momento de forma de mi vida"

Eduardo Menacho (Zaragoza, 25/11/1999) es un currante del atletismo. A base de esfuerzo, se ha ido colando en las competiciones internacionales de categorías inferiores hasta que le ha llegado la hora de correr con los más grandes. El próximo miércoles, debutará en un Campeonato de Europa absoluto en la prueba de los 10.000 metros.

¿Cómo recibió la convocatoria?Ya sabía que era probable que fuera, pero en los últimos días hubo atletas con grandes marcas y podía peligrar. Obviamente me dio mucha alegría. Justo ese día me tocaba entrenamiento fuerte y me dio un chute extra de motivación para apretar. Estoy contento porque esta temporada he tenido alguna complicación y hay mucho trabajo detrás que no ha podido salir, pero estas últimas semanas ha ido mejor.

¿Esos problemas que ha tenido le generan incertidumbre?Soy de los que piensa que aunque en la temporada no haya grandes resultados, si siembras bien luego cosechas bien. He trabajado muchos años esperando que llegue un momento como este, sabía que tarde o temprano iba a salir y esto es la confirmación de que puedo estar en la élite nacional.





Decidió apostar por el atletismo y parece que acertó...Sí, esto me demuestra que puedo vivir profesionalmente de esto. Cuando estaba a punto de acabar ingeniería de diseño industrial, me llegó una oferta de Asics, primero para ayudarme ayuda con el material, luego ya pasé al club y aposté por el profesionalismo. Ahora me sigo formando en lo mío, pero más tranquilo para centrarme en correr.

Ha estado entrenando fuerte.Sí, hago entrenamientos dobles 3 o 4 días a la semana, con temporadas de entrenamientos en altitud y otras en Zaragoza.

Suele subir a Candanchú.Sí, allí lo mejor es la variabilidad que tienes, con sitios distintos para entrenar, más tranquilidad, altitud… Puedo centrarme en comer, dormir y entrenar.

Y ahora, a Roma. ¿Cómo se ve?Llego en el mejor momento de forma de mi vida con diferencia, con la confianza de que son muchos meses haciendo buenos entrenos. Estos últimos días he hecho los mejores entrenamientos de mi vida, y llego con la sensación de que aún tengo un poco más.

¿Con qué objetivo viaja?Aún no sé si estaré en la serie A o en la B. En cualquier caso, el objetivo es bajar de 27:50, que es lo que pide la selección española para poder optar a ir a los Juegos. La marca no te certifica la clasificación, pero te da la posibilidad. Mi mejor marca es 28:07, espero poder bajarla holgadamente.

¿Cómo se ve dentro de una carrera de tanto nivel?Si la carrera es rápida, me tendré que meter en el grupo me convenga a mí; si es lenta, a estar en el grupo, desgastar lo menos posible hasta el kilómetro 6 y luego gestionar las fuerzas para ver si acelero antes o después. En los 10.000, todo se decide en los últimos 2.000 metros, ahí hay que ganar todas las posiciones posibles.

¿Tendrá que controlar los nervios de estar en un Europeo?Llevo muchos años en el atletismo, así que espero tener los nervios positivos, de esos que te dan adrenalina para competir mejor. La cabeza es uno de mis fuertes, trabajo mucho mentalmente en el calentamiento.