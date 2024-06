Carlos Mayo: "Los Juegos Olímpicos eran un objetivo gordo, pero hay más"

Carlos Mayo (Zaragoza, 18/9/1995) regresa a unos Europeos de atletismo. Estuvo en Ámsterdam 2016, pero no en Berlín 2018 ni en Múnich 2022. Ahora lo hace en la prueba de media maratón y con galones: es el plusmarquista español de la distancia. Su temporada no ha sido la deseada por las lesiones, pero espera estar a altura en una distancia que le encanta.

¿Cómo llega a Roma?Los dos intentos fallidos de debut en maratón hicieron que tuviera que retrasar la preparación, así que he llegado un poco tarde. Pero creo que aunque no haya salido el resultado esperado, ese trabajo no ha caído en saco roto. Estas tres últimas semanas que he sabido que iba a correr he hecho ‘entrenos’ más específicos para coger ese fondo de más. Es una distancia que se me da mejor, de manera más innata.

Las lesiones le han obligado a cambiar el rumbo de su temporada.Sí, es una temporada de bandazos de maratón, media martón, 10.000, otra vez media... A ver cómo se adapta el cuerpo a los cambios. No creo que esté en el mismo punto de la media maratón de Valencia -cuando batió el récord de España-, pero sí en forma para luchar lo más adelante posible.

¿Qué carrera espera?Es el campeonato de Europa de más nivel de la historia. Del top 10 de la historia de media maratón, estamos 7 u 8, además de atletas que no tienen esos registros pero son buenos maratonianos, que llegan en buen momento para afinar de cara a los Juegos. No sé cómo será la carrera, será un día de mucho calor para una media maratón, ya que dan 24 grados a las 9.00 y 27 a las 10.00.

¿Cuál será su estrategia?Generalmente no confío mucho en mi final, pero en este caso como vengo de preparar los 5.000 igual me viene bien una carrera no muy rápida. Como siempre, iré a sacar lo mejor de mí mismo.

El circuito es espectacular.Sí, muy bonito, con salida en el Coliseo romano, paso por el casco histórico de Roma, en torno al río Tíber y llegada a un estadio con la historia del Olímpico de Roma… Más motivación, imposible.

La distancia le gusta.Debuté en media maratón en 2020, cuando el covid, con la de Valencia. Me pareció una buena oportunidad e hice la segunda mejor marca de la historia en España; al año siguiente, la tercera mejor de la historia; y en la tercera batí el récord… A día de hoy se puede decir que es mi mejor distancia, así que esto me da confianza.