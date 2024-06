Antonio Hidalgo: "En el bus a Elche gritábamos los goles de los rivales"

Después de ocho meses de trabajo a destajo, Antonio Hidalgo pasó revista de una de las temporadas más complejas para la SD Huesca en la era reciente, pero que se ha consumado con el objetivo de la permanencia cumplido. En referencia al pedregoso camino sobre el que ha pendido la salvación, el técnico apuntó que "las cuatro derrotas seguidas significaron un momento muy difícil. Justo entonces, íbamos a un campo tan complicado como el del Elche, y se te venía de todo a la mente. Ese momento fue muy duro".

Días y días de matarse la cabeza hasta el punto que, según el míster, "hay veces en las que piensas que no vas a poder soportar el sufrimiento, especialmente en el último mes". Pese a ello, manifestó que "entre todos lo hemos sacado adelante, y nos hemos dado cuenta de que somos capaces de muchas cosas si estamos todos juntos". El entrenador catalán desveló que "tenía mucha ilusión de volver al fútbol profesional. Tenía una herida demasiado grande por el descenso con el Sabadell, y gracias a Dios la he podido cerrar".

Entre sus mejores momentos en los ocho meses al frente del banquillo de la SD Huesca, destacó "la victoria en Amorebieta, el día de mi cumple que me disteis la tarta, alguna conversación con algún jugador que te muestra la satisfacción del trabajo, pero también pasamos situaciones muy duras, como los días antes de jugar contra el Elche. No fue sencillo. En el autobús de ida gritábamos los goles de los rivales, y el antes y el después de ese partido fue muy emotivo. Fue una de las charlas prepartido que más me enorgullece", zanjó un Hidalgo que sabía que "estaba muy cerca la permanencia" después de aquel 0-3 en el Martínez Valero.

Tampoco pasó por alto el afecto y apoyo que le ha brindado la afición azulgrana desde su llegada en octubre. "Ha sido brutal porque, cuando pierdes, no es sencillo que la gente muestre ese cariño y esa admiración, pero estaban convencidos de que podía ayudar al Huesca a salvar la situación, y eso es muy bonito". Al hilo, el de Granollers reconoció "haber vivido momentos en otros lados en los que es difícil salir a la calle, y aquí, en Huesca, he notado todo lo contrario".

La "espinita" del míster



Efectivamente, El Alcoraz. "Hemos disfrutado mucho fuera de casa, donde hemos sumado muchos puntos, y es lo que nos ha dado la salvación. En casa, no hemos podido darle a nuestra afición todo lo que queríamos, pero el año que viene se lo daremos", advirtió el técnico de cara al próximo curso.

"Hay gente que me dice que cómo puedo estar tan tranquilo en el banquillo, pero es que soy así. Me autoimpongo es calma porque, si sacase todo lo que tengo dentro, no duraría mucho tiempo en la banda", aseguró Hidalgo. "Cuando llevas dentro esa ilusión y esa emoción, es mucho más fácil transmitirla".

El entrenador azulgrana dejó para el final un mensaje dirigido a una afición que se ha ganado por completo: "Que se ilusionen, que estén a nuestro lado, que, sobre todo la gente joven, venga a El Alcoraz, que toda la provincia se siga volcando, que el alma y la pasión de la juventud nos siga empujando y contagiando a los demás. Necesitamos esa fuerza, y los socios de toda la vida también tienen que transmitirles a los jóvenes esa pasión. Entre todos hemos de hacer esa comunión para hacer un fortín de El Alcoraz".