Ángel Martín González, "a la espera" de la ampliación de capital de la SD Huesca

Ángel Martín González, director deportivo de la SD Huesca, hizo balance de "una temporada complicadísima en todos los aspectos", tanto en lo deportivo como lo institucional. Una vez cerrado el curso y sellado el objetivo de la permanencia, los ojos están puestos en la inaplazable ampliación de capital en la que entrarán como nuevos inversores de la entidad los grupos empresariales altoaragoneses Costa y Pini -podría hacerlo solo uno-. Es por donde pasa el futuro más próximo y la viabilidad del club.

En referencia al inicio de la temporada, AMG reconoció que "se empezó con un déficit de puntos importante y con mucha desconfianza". Pese a ello, apuntó que "cuando llegó Antonio, el equipo se rearmó. Luego, pasamos por ese momento en el que estuvimos tres meses sin perder, y todos nos veíamos salvados, pero perdimos ese hambre que te hace ganar partidos que no te corresponden, y empezamos a sufrir como locos otra vez". Es por ello que "los tres puntos de Elche fueron lo que nos dio la vida y la tranquilidad suficiente para encarar lo que nos quedaba de la mejor manera".

El navarro no pasó por alto que están "atados de pies y manos hasta que no se decida lo que va a pasar con el futuro del club", refiriéndose a la ampliación de capital, que todo apunta a que la protagonicen los grupos empresarial Costa y Pini, o uno de los dos en su defecto. "Tenemos que esperar a ver qué nos dicen, de cuánto dinero disponemos. Yo no he hablado con los jugadores individualmente por la situación económica que tenemos, y los primeros que deben conocer la situación son ellos", por lo que se reservó deslizar posibles continuidades de algunos futbolistas.

La marcha de Kento

Respecto a la situación del japonés, que anunció su adiós al club hace apenas un par de días, el director deportivo aseguró hablar con el futbolista "el viernes pasado. Me comentó que está como loco por jugar en Primera División, y le dije que, por nuestra parte, estábamos encantados con él, que era muy importante para el grupo, que nos encantaría que se quedase porque ayuda en todos los aspectos del día a día, y me dijo que lo pensaría".

En el apartado futbolístico, Martín González advirtió que tras la marcha de Kento "hacen falta futbolistas en todas las posiciones. Se tendrán que fichar, al menos, a ocho o nueve más". Al hilo, el director deportivo expuso que, "cuando acabó el partido contra el Levante, Kento me dijo: Ángel, me voy. Lo tenía decidido desde hace mucho tiempo, y me dijo que se iba. Estamos muy orgullosos de él por el tiempo que ha estado aquí, y siempre estaremos agradecidos porque hemos aprendido muchas cosas suyas".

En otro orden, AMG reconoció que "la cantidad de puntos que se ha conseguido fuera de casa no es normal. El equipo tiene que lograr la salvación haciéndose fuerte en El Alcoraz, y ahí tenemos que darle la vuelta". Desde los despachos se intentará que así sea de cara al próximo curso, que se encara con una base de 14 jugadores que poseen contrato en vigor, por lo que seguramente se intente retener a alguno de aquellos que se encuentran en la rampa de salida, cuyos contratos expiran en menos de un mes: "Soy de los que me gusta hablar de uno en uno cuando acaba la temporada para explicarles sus situaciones, y quiero que lo escuchen de mi boca", por lo que decidió no mojarse.

"Prefiero que cualquier cosa la escuchen de mi boca, y no quiero que por prensa se puedan ir enterando, porque no sería justo para ellos. Yo iré hablando con ellos cuando conozca la situación real del club y sepamos lo que podemos ofrecer y lo que no. A partir de ahí, iremos comunicando", zanjó el director deportivo, cuyo futuro más próximo en la SD Huesca queda marcado por la importancia de una gestión que permita atar nuevos jugadores, teniendo en cuenta los márgenes salariales, límites en fichajes, reglas, normativas y demás prohibiciones que dificultan en gran medida -y particularmente al club azulgrana- la confección de una plantilla competitiva.