Los conjuntos élite sub-23 y Huesca La Magia se quedan con ganas de más

La Clásica La Rioja servía por segundo año para recordar la figura de Arturo Grávalos, ciclista riojano de nacimiento aragonés fallecido el pasado año. El recorrido, rompepiernas desde el inicio, obligaba a mantener cierta prudencia dentro de un pelotón que veía cómo se formaban pequeñas escaramuzas por delante mientras cedían y se reincorporaban varias unidades por la parte trasera. Los ciclistas de Huesca La Magia Renault AutoCuatro, cuatro élite y dos sub-23, se mantenían unidos, arropando a Sancho y sin lograr representación en la fuga más importante del día formada por 12 corredores.

Controlada en todo momento por los ciclistas de Polti Kometa, formación en la que militaba el propio homenajeado, fue neutralizada a falta de 40 kilómetros. La velocidad impuesta por los ciclistas del equipo ítaloespañol no solo neutralizo nuevos amagos, si no que complicó los intereses, entre otros, de la formación altoaragonesa y en particular de Sancho quien sufría un pinchazo y posterior cambio de bici que le impidió disputar con garantías pese al esfuerzo de Femenías, Vaca y Gracia por devolverle al pelotón.

Fue el sub-23 Vaca el mejor situado en meta, 16º, en un sprint dominado por Bessega (Polti Kometa) quien dedicaba la victoria al recordado Grávalos. El Circuito Montañés (11-14 de junio) será determinante en el reparto de puntos para una posible clasificación para el Campeonato de España élite sub-23 que se disputará a finales de mes en la Comunidad de Madrid.

Tamé y Galván, los más destacados en Llobregat



La prestigiosa Carrera Ciclista del Llobregat entre Navàs y Sant Boi contaba este año con la participación de Huesca La Magia Supermercados Altoaragón representados por ocho ciclistas aragoneses y un catalán. El alto de Villaredes marcaba la primera criba en el kilómetro 10 de la prueba arrancando además un sinfín de ataques durante los prácticamente 115 kilómetros de recorrido.

Galván fue el primer protagonista entre los aragoneses formando parte de un grupo perseguidor de cabeza entorno al kilómetro 45 para conectar algunos kilómetros más tarde con la misma. Apenas contaron con los 10 corredores de la cabeza para rodar 15 kilómetros por delante y ser finalmente neutralizados. El otro ciclista de Huesca La Magia encargado de dar presencia al equipo fue Tamé.

El ciclista de Utebo arrancó en solitario en Alto de Ullastrell, último puerto de la jornada, para situarse en cabeza con una ventaja de 40 segundos. Por detrás, antes de coronar fue cazado por Cubillas y Ramírez quienes más tarde lo descolgarían y se plantarían con varios segundos de ventaja en meta. El mayor de los Tame no pudo entrar en la disputa por la tercera plaza cuando uno de los rivales se iba al suelo durante el sprint siendo finalmente 23º en la meta de Sant Boi.