Kento Hashimoto dice adiós a la SD Huesca

Kento Hashimoto ha anunciado en redes sociales que se marcha de la SD Huesca. Después de dos temporadas y 66 encuentros vestido de azulgrana, el futbolista japonés regresa a su país, donde parece que se encuentra su próxima aventura futbolística.

A pesar de hacer pública su marcha una vez cerrada la temporada, se trata de una decisión inesperada, pues nada apuntaba a la separación de caminos entre Kento y la SD Huesca. Cierto es que el jugador mantuvo una conversación la semana pasada con Ángel Martín González, director deportivo, para comunicarle sus planes de futuro.

Desde su llegada, el futbolista ha demostrado sentirse cómodo y a gusto en el equipo, sin pasar por alto su rápida adaptación al grupo de trabajo y al modo de vida europeo, que ya conocía tras su etapa en el Rostov ruso, equipo con el que disputó dos temporadas antes de que la SD Huesca se hiciera con sus servicios -aunque su última parada antes de llegar al Alto Aragón fue en el Vissel Kobe, donde estuvo cedido-.

Pese a ello, su marcha viene motivada por una búsqueda de cambio de aires y de cultura. Una salida con la que no se contaba hace escasas semanas, pues el futbolista formaba parte del proyecto de la próxima temporada que viene ya que le quedaba un año más de contrato, hasta el 30 de junio de 2025.

Kento quiso despedirse de la afición azulgrana a través del siguiente mensaje que publicó en sus redes sociales: "Os tengo que decir una cosa. Tristemente, voy a dejar el equipo esta temporada. Llevo dos años aquí con vosotros, y no he podido ayudar el equipo tanto cómo me hubiese gustado. Me siento responsable. Igualmente, ha sido maravilloso jugar en este equipo con mis compañeros y con vosotros. Ha sido un placer conocer la gente de aquí de Huesca. La SD Huesca es y será un equipo inolvidable para mí. Ojalá nos podamos ver en el futuro. Muchas gracias, familia", sentenció el centrocampista nipón, que abandona la capital altoaragonesa con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo propuesto.