Juan Pérez y un debut con la SD Huesca "a pedir de boca"

La portería fue protagonista en el último partido de la temporada en El Alcoraz, donde los azulgranas no pasaron del empate frente el Levante (0-0). Bajo los palos del estadio oscense jugó sus primeros minutos como titular en Liga el almudevano Juan Pérez, que en los últimos cinco minutos del encuentro dejó su lugar a Álvaro Fernández para sumar así su partido número 100 con la SD Huesca en su despedida del club azulgrana. Muchas emociones para ambos porteros, que comparecían en la zona mixta del estadio al final del encuentro.

"Solo ha faltado poder llevarnos los tres puntos y darle la victoria a nuestra afición. Por lo demás, puedo decir que el debut ha salido a pedir de boca. Me he sentido bien, con la portería a cero, y sintiendo el cariño de la gente, que siempre es gratificante. Aunque puedas sentirlo en el día a día, notarlo así no deja de ser sorprendente", apuntó Juan Pérez a la hora de valorar su estreno liguero en un Alcoraz rendido. "Ha pasado mucho tiempo desde que un jugador de la tierra jugaba a este nivel. Y eso es algo que gusta en cualquier equipo. Reconforta a la afición, y dan más ganas de seguir apoyando al equipo".

Juan quiso felicitar también a Álvaro Fernández por los cien partidos alcanzados, y agradeció a Antonio Hidalgo las buenas palabras que le ha brindado siempre. "Todo eso va en mi forma de ser, lo que me han inculcado desde casa. En mi forma de entrenar. Estar disponible para cuando lo requiera el míster y el equipo".

El propio Álvaro Fernández también compareció ante los medios al final del encuentro. "Ha sido muy emotivo poder alcanzar una cifra como los cien partidos, con mi gente, en mi estadio... No puedo pedir más. Hemos redondeado una temporada complicada, pero a la vez maravillosa", manifestó el guardameta riojano. "Hemos alcanzado, además, la cifra de las 20 porterías a cero que he podido compartir con Juan. Me siento muy agradecido con toda esa gente que me ha brindado sus aplausos, al míster por darme la posibilidad de disputar este partido número 100 y a mi familia, que estaba en el campo", insistió. "Solo tengo palabras de agradecimiento porque El Alcoraz siempre lo llevaré en mi corazón, como un azulgrana más".

"Aquí he crecido como portero y como persona. Vine siendo un chiquillo y me voy siendo un hombre. He aprendido y sentido sus valores, el 'Fieles siempre, sin reblar'. Y como portero, también le tengo que agradecer muchísimo a Adrián Mallén por todo lo que me ha enseñado en estos años". De igual modo, el de Arnedo también quiso agradecer "a todos los entrenadores que he tenido que me han hecho mejorar en todas las facetas y me han hecho dar un paso adelante para demostrar lo que he hecho aquí al máximo nivel. Por eso tengo que dar las gracias, por la gran cantidad de oportunidades y de partidos", concluyó el meta.