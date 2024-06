Javier y David, los vecinos de Calanda 'talismanes' para el Real Madrid

Javier Valimañas y David Palos son dos amigos de Calanda y “del Real Madrid de toda la vida” que no han visto perder “nunca” a su equipo en directo. Algo más de 1.200 kilómetros en línea recta separan este municipio turolense de Londres, pero la distancia no es ningún impedimento cuando se trata de vivir y disfrutar de una final de la Liga de Campeones.

“La primera parte amenazaba ruina, pero nos quedaba el consuelo de que el equipo que falla tanto, al final lo acaba pagando”, asegura David. La de este sábado ha sido la tercera final de la la máxima competición europea que estos dos jóvenes aragoneses han vivido desde las gradas y en todas ellas el conjunto blanco ha terminado levantando la “orejona”.

Siempre que el Real Madrid llega con vida a las rondas finales del torneo, estos dos calandinos sacan entradas para la final, organizan el viaje y confían en que el Real Madrid se clasifique para poder vivirla en primera persona. “No los hemos visto perder nunca en directo, ni en Champions ni en un par de finales de Copa del Rey a las que hemos acudido”, señala Javier. Su primera final fue la de Lisboa, en 2014, en la que los blancos forzaron la prórroga ante el Atlético de Madrid gracias a un testarazo de Sergio Ramos en la última acción del encuentro. “Ya estaba pidiendo el taxi porque había muchísima gente y, de repente, escuché un sonido atronador. Me perdí el gol del Madrid, pero fue un momento inolvidable”, relata Javier, que recuerda cómo completaron el viaje en caravana.

En 2016, viajaron hasta Milán, donde también pudieron ver levantar el trofeo de campeones al Real Madrid en San Siro después de ganar en los penaltis, de nuevo, al Atlético. Y aunque en las horas previas al partido de este sábado no eran muy optimistas, en Londres contra el Borussia Dortmund, el resultado fue el mismo. “El ambiente fue una locura. Durante todo el fin de semana las dos aficiones han convivido con muchísima deportividad. Las calles eran una fiesta continua y durante el partido el respeto ha sido máximo”, asegura David. “Wembley es un estadio muy bonito y la afición del Borussia iban todos de amarillo, dándole mucho colorido a las gradas”, añade.

Javier y David, en la final de 2014 disputada en Lisboa. H.A.

Estos dos aragoneses, que viajaron el viernes hasta tierras londinenses, también han aprovechado para hacer turismo. “Estuvimos toda la tarde paseando por Londres, viendo el ambiente que se respiraba por la ciudad, y ya el día de partido nos lo pasamos genial en la ‘Fan Zone’ del Real Madrid”, dice Javier. La racha de triunfos continúa, por lo que los de Calanda pueden ser ya considerados como talismanes.

Aficionados de la Juventus por un día

Sacar las entradas cuando todavía no sabes si el Real Madrid jugará la final tiene sus riesgos, y pudieron comprobarlo de primera mano en 2015 cuando el equipo blanco cayó derrotado ante la Juventus de Turín por un resultado general de 3 a 2, que terminó jugando la final contra el FC Barcelona. “Fue un jarro de agua fría porque ya teníamos todo el viaje organizado, pero aun así decidimos no cancelarlo y nos fuimos para Berlín”, cuenta David. “Volamos desde Reus y el avión estaba lleno de aficionados del Barcelona, con camisetas, bufandas y banderas. Pero nosotros nos compramos las camisetas de la Juventus y vivimos el partido en el Estadio Olímpico de Berlín”, continúa Javi. En aquella ocasión la victoria fue para el equipo catalán, así que no alargaron mucho la fiesta: “No nos quedamos ni a la entrega de trofeos”.

Después de este último título, ambos miran ya de reojo a la final del próximo año que se disputará en el Allianz Arena de Múnich. Quién sabe si el Real Madrid logrará ser uno de los finalistas, lo que sí es seguro es que, en el caso de que así sea, Javier y David estarán allí para vivirlo.