Dominicos tumba al Granollers y se mete en la final de España infantil

Lo volvió a hacer Dominicos, club de referencia en el balonmano no solo aragonés, sino español entero. El conjunto zaragozano tumbó en la tarde de este sábado al BM Granollers (35-33), y este domingo a las 12.30 se jugará el título de España frente al FC Barcelona, un plantel que constituye una selección española de toda esta generación.

El título se decidirá, como decíamos, el domingo. Pero hay que disfrutar de la hombrada de este sábado, del triunfo ante la institución deportiva que significa la cuna del balonmano catalán y español, como es la 'pedrera' del Granollers. Partido completísimo de principio a final del conjunto que prepara Carlos Colomer, técnico que ya se proclamó campeón de España el pasado curso con Dominicos (33-21, frente a Agustinos de Alicante). La historia y su reiteración cíclica: nuevamente alcanzó la final del conjunto de Cardenal Xavierre eliminando en semifinales al Granollers.

La capacidad anotadora de Javier Ruiz, autor de 7 goles, alimentó las esperanzas aragonesas, que siempre descansaron sobre la eficacia de su pivote, ese extraordinario proyecto de jugador llamado Julián Ramírez, 190 centímetros de pelotero grande de este deporte. Los 8 goles de Ramírez, autor del tanto que abrochaba la victoria, fueron determinantes ante un Granollers que sigue siendo exponente máximo del balonmano de cantera, con apellidos en el acta arbitral como Blanchart o Rueda que no necesitan de más glosas.

Julián Ramírez recibió el trofeo MVP del partido de manos del concejal de Deportes de Zaragoza, Félix Brocate, otro enamorado del balonmano. Exdelegado del equipo nacional absoluto, expresidente de la Federación Aragonesa, el guiño de Brocate no pasó desapercibido en un pabellón Salduba lleno a rebosar para celebrar el inmenso futuro del balonmano zaragozano. Solo falta un club que lo canalice hacia la élite. El club que los forma, desde luego, se llama por derecho Dominicos. Y forma no solo a los mejores de Aragón. Si el Barça no dice lo contrario este domingo, a los mejores de España...

Ficha técnica:

Dominicos: Nicholas Mebor y Luis Sánchez (porteros); Ivo Asarta (2), Miguel Royo (2), Guzmán Bonel (2), Julián Ramírez (8), Izan Monzón (-), Diego Vicente (-), Javier Ruiz (7), Máximo Abadía (6), Martín Vicente (1), Mario Serrano (5), Rodrigo Orós (-), Issam Bengrab (-), Pablo Martínez (1) y Daniel Seral (1).

BM Granollers: Pablo Pérez (p.); Pol Casals (4), Arnau Reyes (-), Gerad Salvador (-), Martí Roca (3), FErnando Escurrola (1), Gil Corral (-), Martí Puigdollers (1), Oriol Ventura (7), Arnau Salguero (3), Arnau Baró (2), Jan Cruz (1), Nil Fontanet (-), Martí López (7), Dylan Barrera (4) y Antonio Berbel (-).

Parciales cada cinco minutos: 2-2, 7-3, 12-8, 15-11, 19-18, 22-21 (descanso), 26-23, 28-28, 31-30 y 35-33 (final). Se jugaron dos tiempos de 25 minutos.

Árbitros: Ruiz de Gauna González y Álvaro Fernández.

Incidencias: se jugó en el CDM Salduba. Lleno, con un ambiente extraordinario de balonmano.