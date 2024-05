El Casademont Zaragoza anhela un cambio en el equipo de balonmano

La cúpula del club Casademont Zaragoza busca cambios en el equipo de balonmano. Ya hace dos años del acuerdo entre el club abanderado del baloncesto en Aragón y el Balonmano Zaragoza Adecor, vínculo con el que se pretendía y se pretende reactivar al balonmano en Zaragoza. En estas dos temporadas, los resultados deportivos no han sido los esperados, no logrando ni en la pasada campaña ni en la actual clasificarse para la fase de ascenso a la División de Honor Plata. Con el equipo anclado en Primera Nacional, la tercera categoría del balonmano español, el club que preside Reynaldo Benito ya ha trasladado a los responsables del BM Zaragoza Adecor la necesidad de cambiar para dar, de una vez por todas, pasos firmes para intentar alcanzar cuanto antes la Liga Asobal.

Balonmano Casademont Zaragoza es el nombre comercial del equipo, aunque la tenedora de los derechos federativos es la entidad Balonmano Zaragoza Adecor. Desde la cúpula del Casademont Zaragoza, que respalda económicamente al BM Zaragoza Adecor, además de ofrecerle el nombre de Casademont como prestigioso vehículo promocional, ya se comunicaron estas inquietudes semanas atrás. Se está a la espera de la respuesta de los responsables del BM Zaragoza Adecor con los cambios a afrontar para alcanzar los objetivos que promovieron el acuerdo. En el caso de que no haya respuesta o que la respuesta no contenga cambios sustanciales, el club Casademont Zaragoza podría replantearse el acuerdo alcanzado hace dos años, al no corresponder la dinámica actual del equipo de balonmano con el criterio profesional que gobierna la entidad que preside Reynaldo Benito.

Además del conjunto en Primera Nacional, el club cuenta con otro en Segunda Nacional, que compite bajo el nombre de Zaragoza BM Casademont; un equipo juvenil, que juega como BM Adecor Stadium; y un conjunto cadete (por cierto, con varios jugadores en este caso sí muy prometedores), que ha estado luchando por todo en Aragón con el nombre de BM Casademont Moncayo.

Junto a la inquietud por la falta de resultados, la labor social también pretende fomentarla el club de Reynaldo Benito, así como el trabajo de cantera, lamentablemente muy alejado del nivel que exhiben clubes zaragozanos como Dominicos o La Jota, ya convertidos en auténticas referencias del balonmano de formación en España. Eso, el certero trabajo de cantera, se espera que llegue con el tiempo. Lo más urgente, lo inmediato para el Casademont Zaragoza, reside en un replantemiento en el conjunto de Primera Nacional. Porque, si este replantemiento no llega desde los responsables del BM Zaragoza Adecor, el que se lo replanteará de verdad será el Casademont Zaragoza...