El bonito gesto de Pablo Urdangarin con un jugador de Anaitasuna

El entrenador de Helvetia Anaitasuna, Quique Domínguez, ha dado a conocer este miércoles el bonito gesto de Pablo Urdangarin con Marco Moreno, cuando el jugador navarro cayó lesionado ante el equipo catalán en febrero de este año.

El pasado 11 de febrero, Anaitasuna perdió por un solo gol de diferencia (32-31) en el Palau d’Esports de Granollers. El choque dejó una curiosa anécdota después de que el jugador navarro de 19 años sufriese una luxación en la articulación cuando realizaba un ataque frente a la defensa vallesana.

Domínguez ha recordado el momento con el nieto del rey emérito como protagonista: “Un jugador rival, de una manera un poco fea, le saca el hombro de sitio (a Moreno). Ese jugador no se disculpa, no se interesa”.

“Sin embargo, al final del partido, hay un jugador, que se llama Pablo Urdangarin, que le pide permiso en la puerta del vestuario a Mintxo Ibarrola (delegado de Anaitasuna) para ver si puede entrar a interesarse por Marco”, ha anotado el técnico gallego sobre el honorable gesto dado a conocer durante la rueda de prensa de valoración de la temporada.

Domínguez ha afirmado: “Pablo no conocía de nada a Marco, no había sido el que le lesionó, y sí que fue el único que, con una elegancia y unos valores extraordinarios, entró al vestuario a preguntarle cómo estaba. A veces olvidamos este tipo de cosas. Me encantó ver la educación y la clase con la que entró allí para preguntar por el bueno de Marco”.