Badosa y Tsitsipas, de la reconciliación amorosa a ser pareja de dobles mixto en Roland Garros

El griego Stefanos Tsitsipas y la española Paula Badosa se han reconciliado. Los tenistas, tras confirmar que se han dado una segunda oportunidad y que vuelven a mantener el noviazgo han pedido a la organización de Roland Garros una invitación para disputar el cuadro mixto del torneo. La dupla hispano-helena comenzará su participación contra la japonesa Ena Shibahara y el estadounidense Mathaniel Lammons.

Tsitsipas, de 25 años y noveno favorito en el cuadro individual, superó este lunes la primera ronda contra el húngaro Marton Fucsovics, 7-6 (6), 6-4 y 6-1, antes de medirse por un puesto en tercera ronda contra el alemán Daniel Altmaier. Por su parte, Badosa, de 26 años, debuta este martes contra la británica Katie Boulter, favorita 26.

Los dos jugadores mediatizaron su relación sentimental a través de las redes sociales, antes de que hace unas semanas decidieran darse un tiempo para conciliar la presión con la competición.

Pero, en vísperas del inicio del torneo, Tsitsipas aseguró a la prensa helena desplazada a París que habían vuelto. "Me he dado cuenta de que mi relación con Paula es completamente diferente a todo lo que he conocido en el pasado, tengo la sensación de que es mi alma gemela y que nos entendemos", indicó.

Badosa, por su parte, también confirmó al día siguiente las palabras de su novio. "Ya lo ha contado todo y está claro. La relación funciona bastante bien. Ya ha dicho todo lo que había que decir, no tengo nada más que añadir. Es nuestra vida privada. No nos ha gustado que nuestra vida fuera contada en público", dijo la jugadora.

"Vamos a tratar de mantener la confidencialidad de nuestra relación, que quede entre nosotros. No es fácil porque es difícil combinar a la vez nuestras carreras y nuestra vida privada, pero intentaremos hacerlo lo más fácil posible, porque es lo más sano de nuestra relación", agregó.