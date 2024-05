El Santo Domingo Juventud toca el cielo del fútbol cantera

Regresa el Santo Domingo Juventud a la División de Honor Juvenil, categoría reina del fútbol de formación, después de completar una extraordinaria temporada en la Liga Nacional Juvenil aragonesa. Subcampeón de la máxima categoría autonómica, accede a la élite juvenil española al no poder ascender el campeón, el Real Zaragoza B de Miki Álvarez. Esa segunda plaza tiene su valor en oro y premia la labor del equipo que gestiona Alejandro Cuartero, finalmente ascensor en una competición con otros clubes como teóricos favoritos: Balsas Picarral, Oliver o Montecarlo.

Encajando poco, marcando casi siempre, el club de Las Fuentes atrapó finalmente el objetivo. El ascenso no se decidió hasta la jornada final, con la victoria del Santo Domingo Juventud en el campo del Stadium Casablanca (0-3) y el empate del Balsas con el Ebro (1-1). No obstante, dependía de sí mismo el cuadro naranja, que no falló en el partido decisivo. El triunfo, el ascenso, lo aquilata su propio entrenador. "Hay que felicitar a los jugadores. Hemos logrado ascender en una Liga Nacional Juvenil en la que había equipos de entidad como el Balsas, con el que hemos peleado hasta el final, el Oliver, el Monzón o el Montecarlo. Nosotros contábamos con jugadores muy jóvenes, pues 12 de nuestros futbolistas continuarán la próxima temporada. Pese a este hecho, hemos sabido ser competitivos en una liga muy exigente", explicó Alejandro Cuartero.

El técnico, debutante en la Liga Nacional Juvenil, no es ningún recién llegado al fútbol de formación. "Soy profesor, tengo 32 años, pero ya llevo 15 entrenando. Comencé en La Unión, donde dirigí a futbolistas como Hugo Barrachina, Jorge Cestero o Daniel Cantero. Después de ocho temporadas en La Unión, pasé al Actur Pablo Iglesias. En el Santo Domingo Juventud llevó dos años. En el primero, ascendimos a Juvenil Preferente, y en este, a División de Honor Juvenil", resumió sintéticamente Cuartero.

El entrenador, además de enfatizar el enorme esfuerzo desarrollado por su equipo, también socializó el éxito logrado. "Ha sido muy importante el trabajo del cuerpo técnico, con Fran Melo, Alberto Sarmiento y los fisios Diego Villalba y Natalia Carmona. Además, nos ha respaldado siempre el presidente, Jesús Granel, y el coordinador, Saúl Durán. Tampoco puedo olvidar el apoyo del Fondo Naranja", concluyó Alejandro Cuartero, autor intelectual del éxito del éxito del Santo Domingo Juventud, nuevo club en la élite del fútbol juvenil español.