Elady: "He sido súper feliz y querido en Huesca, qué más voy a pedir"

Medio año escaso. Es el corto e inolvidable periplo de Elady Zorrilla en la SD Huesca. Un dulce paso por el Alto Aragón que se ha consumado con la consecución del objetivo de la permanencia gracias, precisamente, a su doblete en la victoria en Cartagena (0-2). Tras dicho encuentro, el azulgrana compareció en la zona mixta del Estadio Cartagonova, donde hizo balance del choque y de la salvación de su equipo.

“Veníamos a por los tres puntos, pero sabíamos que tendríamos que luchar. Es un campo complicado, ante un equipo que iba a ponernos las cosas difíciles, pero este equipo tiene una personalidad fuera de casa que es increíble”, expuso el delantero azulgrana. “Estoy contento por muchísima gente, y también como reto personal. Todos nos alegramos muchísimo y nos da ganas de seguir luchando”, zanjó el segundo máximo artillero del cuadro oscense con cinco dianas.

El bigoleador también habló abiertamente de su experiencia en el equipo, al que llegó en el mercado invernal. “Yo me guío mucho por sensaciones, ya lo dije cuando fiché. Me guío mucho por las vibraciones, y fue una de las cosas por las que quise venir aquí. Me he sentido súper feliz y querido en Huesca, además de que he podido contar con la confianza del míster. Qué más puedo pedir”, sentenció el atacante cedido por el Tenerife -sin opción a compra-. “Solo puedo hablar bien de la SD Huesca y de la gente que me he encontrado aquí”.

“Ya desde mi primer partido, contra el Villarreal, noté que éramos un equipo súper vivo, muy aguerrido durante los partidos, con mucha solidez. Y, después, con la buena racha que atravesamos, la verdad es que yo me veía salvado. Luego es verdad que cinco partidos te cambian todo, y te vuelves a ver peleando por no descender. Pero eso nos hace estar hoy tan felices, por ese carrusel de emociones y, sobre todo, por esa gente del día a día que se lo merecía”, concluyó Elady.