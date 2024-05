Dos bilbilitanos se proclaman campeones de Europa de jiu jitsu en categoría máster

El jiu jitsu y Calatayud mantienen un idilio desde hace tiempo y prueba de ello son los logros de los deportistas afincados en la localidad bilbilitana. Como último éxito cosechado se encuentran las dos medallas de oro y una de plata conseguidas por Fran Pozo y Pedro Alonso en el Campeonato de Europa de esta disciplina celebrado durante este pasado fin de semana en la ciudad alemana de Gelsenkirchen. Ambos fueron los mejores en la categoría máster 4 de la modalidad duo show y se impusieron a la pareja germana en duo system. En parajitsu, cedieron la primera plaza ante sus rivales de Rumanía.

"Todo se basa en mucho esfuerzo, constancia y dedicación. Entrenamos muchas horas, todos los días de lunes a domingo y no esperábamos conseguirlo", remarca Pozo, que cuenta con una discapacidad en una de sus piernas y parcialmente en una mano. "En parajitsu, Pedro realiza los ataques y a mi me corresponde las respuestas. Él me ayuda mucho, es el que me anima y me levanta para seguir", apunta Pozo, que confiesa que la edad -sus 52 años y los 58 de su compañero- le dan todavía más peso al título. En cuanto a esta modalidad, Pozo puntualiza que no está muy extendida en España, lo que les lleva a tener que competir a nivel internacional.

A su juicio, es un tipo de deporte más recomendable de lo que puede parecer: "Jamás me hubiera creído poder hacerlo. No me veía capaz, hasta que David Cruz -del club bilbilitano- me propuso que probase, y sería en 2015", recuerda. Casi ocho años después, los resultados son notables: "Es una motivación para mí, te obliga a estar activo y te permite integrarte", remarca. En este sentido, subraya que "después de ganar nos felicitaron muchos compañeros, porque es una comunidad muy especial".

Así, el balance, más allá de los títulos, Pozo lo hace con las sensaciones: "Lo hemos disfrutado muchísimo, pasándolo como enanos". En el caso de duo show, Pozo lo describe "como una película de Jackie Chan en dos minutos". Con ello, explica, se refiere a que se trata de "una performance en la que puedes hacer todos los movimientos posibles". Para este bilbilitano, "se tendría que dar más difusión, porque esto es como empezar a nadar: poco a poco vas mejorando y viendo los resultados".

Pozo subraya también la ayuda de sus maestros -Javier, David y Óscar Cruz-, además del apoyo de su familia, en especial de su mujer y su hija Minerva.